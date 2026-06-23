SSV Reutlingen mit spannenden Zugängen Der Oberligist hat nach der erfolgreichen Rückrunde personell nachgelegt. von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

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Der SSV Reutlingen aus der Oberliga Baden-Württemberg geht mit mehreren Kaderveränderungen in die neue Saison. Unter Trainer Thomas Herbst, der seit Februar verantwortlich ist, soll die positive Entwicklung fortgesetzt werden. Seit seiner Übernahme holte der 38-Jährige sieben Siege, sechs Remis und kassierte nur zwei Niederlagen. Zugleich stehen fünf Zugänge fest.

Zu den Neuzugängen des SSV Reutlingen zählen Wycliff Yeboah vom FC-Astoria Walldorf, Tim Schwaiger vom 1. CfR Pforzheim, Stefan Zimmermann vom FC Nöttingen, Markus Wagner von den Young Boys Reutlingen und Denis Gudzevic, der ebenfalls vom 1. CfR Pforzheim kommt. Damit verstärkt sich der Oberligist mit Spielern aus unterschiedlichen Stationen und will den Kader für die kommende Runde breiter aufstellen. Dem stehen mehrere Abgänge gegenüber. Sladan Puseljic schließt sich der zweiten Mannschaft des Karlsruher SC an, Louis Seeger wechselt zur SGM Dettingen/Glems. Tim Wöhrle und Moritz Kuhn gehen zu den Young Boys Reutlingen, Leander Vochatzer zum FC Holzhausen. Maxim Schmalz wechselt zur TSG Balingen. Zudem werden Dominik Hozlinger und Marlon Gangloff als Abgänge geführt.