SSV Reutlingen mit spannenden Zugängen

Der SSV Reutlingen aus der Oberliga Baden-Württemberg geht mit mehreren Kaderveränderungen in die neue Saison. Unter Trainer Thomas Herbst, der seit Februar verantwortlich ist, soll die positive Entwicklung fortgesetzt werden. Seit seiner Übernahme holte der 38-Jährige sieben Siege, sechs Remis und kassierte nur zwei Niederlagen. Zugleich stehen fünf Zugänge fest.
Zu den Neuzugängen des SSV Reutlingen zählen Wycliff Yeboah vom FC-Astoria Walldorf, Tim Schwaiger vom 1. CfR Pforzheim, Stefan Zimmermann vom FC Nöttingen, Markus Wagner von den Young Boys Reutlingen und Denis Gudzevic, der ebenfalls vom 1. CfR Pforzheim kommt. Damit verstärkt sich der Oberligist mit Spielern aus unterschiedlichen Stationen und will den Kader für die kommende Runde breiter aufstellen.
Dem stehen mehrere Abgänge gegenüber. Sladan Puseljic schließt sich der zweiten Mannschaft des Karlsruher SC an, Louis Seeger wechselt zur SGM Dettingen/Glems. Tim Wöhrle und Moritz Kuhn gehen zu den Young Boys Reutlingen, Leander Vochatzer zum FC Holzhausen. Maxim Schmalz wechselt zur TSG Balingen. Zudem werden Dominik Hozlinger und Marlon Gangloff als Abgänge geführt.
Der SSV Reutlingen beendete die vergangene Oberliga-Saison auf dem achten Platz und lag damit leicht vor dem Vorjahr, als Rang neun erreicht wurde. In den Jahren zuvor bewegte sich der Traditionsverein häufig im Mittelfeld oder unteren Tabellenbereich der Oberliga Baden-Württemberg. Seit dem Regionalliga-Jahr 2009/10 spielt Reutlingen durchgehend in der Oberliga und belegte dort mehrfach Plätze zwischen sieben und 15.
Für Herbst und seine Mannschaft geht es nun darum, die stabile Phase aus dem Frühjahr in die neue Saison zu übertragen. Die Bilanz unter dem neuen Trainer bietet dafür eine Grundlage, zugleich muss der veränderte Kader nach den Zugängen und Abgängen schnell zusammenfinden. Der SSV will sich in der Oberliga weiter festigen.