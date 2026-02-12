SSV Reutlingen mit Generalprobe gegen Ligakonkurrent

Nach Platz 15 zur Winterpause der oberliga Baden-Württemberg zählt jede Einheit, um Stabilität zu gewinnen. Villingen reist als Regionalliga-Absteiger und aktueller Tabellensiebter mit Qualität an – ein idealer Gradmesser zum Abschluss der Wintervorbereitung. Eine Woche später wird es ernst: Beim 1. CfR Pforzheim beginnt die zweite Saisonhälfte. Reutlingen will die Generalprobe nutzen, um Selbstvertrauen und Klarheit für den Abstiegskampf mitzunehmen.

Der SSV Reutlingen hat im Test gegen Regionalliga-Aufsteiger TSG Balingen eine 0:3-Niederlage hinnehmen müssen. Trotz engagierter Phasen zeigte das Spiel, wo vor dem Ligastart noch Arbeit wartet. Balingen trat mit Tempo und Struktur auf und nutzte seine Chancen konsequent.

In der 24. Minute brachte David Girmann die Gäste in Führung. Reutlingen hielt körperlich dagegen, fand aber offensiv zu selten klare Lösungen. Nach der Pause folgte ein weiterer Rückschlag: Amney Moutassime erhöhte in der 49. Minute auf 0:2. Der SSV bemühte sich um Anschluss, arbeitete viel gegen den Ball und suchte über Umschaltmomente den Weg nach vorne, ohne sich entscheidend durchzusetzen.

In der Schlussphase entschied ein Foulelfmeter die Partie endgültig. Ivo Colic traf in der 84. Minute zum 0:3. Für Reutlingen war das Ergebnis zweitrangig – wichtiger waren die Erkenntnisse. Gegen einen klassenhöheren Gegner wurden Intensität, Entscheidungsfindung und defensive Stabilität auf die Probe gestellt. Genau diese Punkte stehen nun im Fokus der letzten Trainingswoche vor dem Pflichtspielstart.