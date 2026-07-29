SSV Reutlingen: Mit frischen Kräften in die neue Oberliga-Saison

Beim SSV Reutlingen ist die Erinnerung an den Abstiegskampf noch frisch, doch sie bestimmt nicht mehr allein den Blick auf die neue Saison. Nach einer starken Rückrunde schloss der Traditionsverein die vergangene Oberliga-Spielzeit auf Rang acht ab und sicherte den Klassenerhalt frühzeitig. Nun soll unter Trainer Thomas Herbst aus der Stabilisierung der nächste Schritt werden.
Die Saison 2025/26 verlief lange wechselhaft. Erst in der zweiten Hälfte fand der SSV jene Konstanz, die dem Verein zuvor gefehlt hatte. 28 Punkte holten die Reutlinger in der Rückrunde, nur drei Partien gingen verloren. Aus einem gefährdeten Team wurde so noch eine Mannschaft aus dem gesicherten Mittelfeld.
Der achte Platz mit 47 Punkten war deshalb mehr als eine nüchterne Abschlussplatzierung. Reutlingen stellte mit 56 Treffern eine ordentliche Offensive und hielt die Zahl der Gegentore bei 50. Vor allem aber zeigte die Mannschaft, dass sie auch über mehrere Monate hinweg stabil auftreten kann. Diese Entwicklung bildet das wichtigste Kapital für die neue Spielzeit.
Allerdings muss Herbst erneut zahlreiche personelle Veränderungen moderieren. Mit Maxim Schmalz, Moritz Kuhn, Sladan Puseljic, Marlon Gangloff und Philipp Majewski verließen mehrere Spieler den Verein. Auch Jonas Meiser, Tim Wöhrle und Leander Vochatzer gehören nicht mehr zum Aufgebot.
Dem stehen sieben Zugänge gegenüber. Denis Gudzevic und Tim Schwaiger kommen vom 1. CfR Pforzheim, Stefan Zimmermann vom FC Nöttingen. Mit Wycliff Yeboah vom FC-Astoria Walldorf und Nino Trost vom SC Pfullendorf erhält der Kader weitere Oberliga-Erfahrung. Markus Wagner und Oleh Stepanenko erweitern die Möglichkeiten zusätzlich.
Die Aufgabe wird darin bestehen, die neue Mannschaft schnell zusammenzuführen, ohne die Stabilität der vergangenen Rückrunde zu verlieren. Gerade nach dem Abgang mehrerer etablierter Kräfte dürfte die Hierarchie im Team neu geordnet werden.
Die Testphase lieferte bislang nur ein unvollständiges Bild. Zum Auftakt setzte sich der SSV mit 2:0 gegen den ambitionierten Landesligisten VfL Nagold durch. Die Begegnungen mit der SKV Rutesheim und dem TSV Oberensingen mussten trotz Reutlinger Führung wegen Gewittern abgebrochen werden. Im letzten Test unterlag die Mannschaft dem Regionalligisten FC 08 Homburg mit 1:4.
Die Ergebnisse lassen daher kaum belastbare Schlüsse zu. Immerhin bewegte sich der SSV gegen Gegner unterschiedlicher Spielklassen und erhielt damit Hinweise darauf, wo die Abläufe bereits funktionieren und wo noch nachgebessert werden muss.
Das erste Pflichtspiel führt Reutlingen in der zweiten Runde des WFV-Pokals zum Landesligisten BSV Schwenningen. Danach beginnt die Oberliga sofort mit einer anspruchsvollen Serie. Zum Auftakt kommt der FC Nöttingen an die Kreuzeiche, anschließend folgen die Auswärtsspiele beim FC 08 Villingen und bei der TSG Balingen. Ende August wartet zu Hause die Normannia aus Gmünd.
Vor allem die ersten drei Ligapartien dürften früh zeigen, wie belastbar der Reutlinger Aufwärtstrend wirklich ist. Nöttingen gehörte in der vergangenen Saison zur Spitzengruppe, Villingen kommt als Regionalliga-Absteiger, Balingen zählt traditionell zu den ambitionierten Vereinen der Liga.
Der SSV startet dennoch mit einer besseren Ausgangslage als noch vor einem Jahr. Die starke Rückrunde hat bewiesen, dass die Mannschaft nicht nur reagieren, sondern auch gestalten kann. Gelingt es Herbst, die Neuzugänge rasch einzubinden und die defensive Stabilität zu bewahren, muss sich Reutlingen diesmal nicht wieder allein mit dem Klassenerhalt beschäftigen.