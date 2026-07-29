SSV Reutlingen: Mit frischen Kräften in die neue Oberliga-Saison Der traditionsreiche Oberligist steht vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Spielzeit. von Timo Babic · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ralf Just

Beim SSV Reutlingen ist die Erinnerung an den Abstiegskampf noch frisch, doch sie bestimmt nicht mehr allein den Blick auf die neue Saison. Nach einer starken Rückrunde schloss der Traditionsverein die vergangene Oberliga-Spielzeit auf Rang acht ab und sicherte den Klassenerhalt frühzeitig. Nun soll unter Trainer Thomas Herbst aus der Stabilisierung der nächste Schritt werden.

Eine Rückrunde als Fundament Die Saison 2025/26 verlief lange wechselhaft. Erst in der zweiten Hälfte fand der SSV jene Konstanz, die dem Verein zuvor gefehlt hatte. 28 Punkte holten die Reutlinger in der Rückrunde, nur drei Partien gingen verloren. Aus einem gefährdeten Team wurde so noch eine Mannschaft aus dem gesicherten Mittelfeld. Der achte Platz mit 47 Punkten war deshalb mehr als eine nüchterne Abschlussplatzierung. Reutlingen stellte mit 56 Treffern eine ordentliche Offensive und hielt die Zahl der Gegentore bei 50. Vor allem aber zeigte die Mannschaft, dass sie auch über mehrere Monate hinweg stabil auftreten kann. Diese Entwicklung bildet das wichtigste Kapital für die neue Spielzeit.

Viel Bewegung im Kader Allerdings muss Herbst erneut zahlreiche personelle Veränderungen moderieren. Mit Maxim Schmalz, Moritz Kuhn, Sladan Puseljic, Marlon Gangloff und Philipp Majewski verließen mehrere Spieler den Verein. Auch Jonas Meiser, Tim Wöhrle und Leander Vochatzer gehören nicht mehr zum Aufgebot. Dem stehen sieben Zugänge gegenüber. Denis Gudzevic und Tim Schwaiger kommen vom 1. CfR Pforzheim, Stefan Zimmermann vom FC Nöttingen. Mit Wycliff Yeboah vom FC-Astoria Walldorf und Nino Trost vom SC Pfullendorf erhält der Kader weitere Oberliga-Erfahrung. Markus Wagner und Oleh Stepanenko erweitern die Möglichkeiten zusätzlich.