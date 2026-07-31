SSV Reutlingen macht nach der Pause alles klar

– Foto: Y. Le Madon

Im Pokal ist die Favoritenrolle eine eigentümliche Bürde: Wer sie trägt, kann eigentlich nur verlieren – und muss doch gewinnen. Der SSV Reutlingen hat in Schwenningen gezeigt, dass er mit dieser Erwartung umgehen kann. Beim Landesligisten BSV 07 setzte sich der Oberligist mit 4:1 durch und zog souverän in die dritte Runde des WFV-Pokals ein.

Lange allerdings war von einem Klassenunterschied wenig zu sehen. Schwenningen hielt die Partie vor eigenem Publikum engagiert und diszipliniert, während Reutlingen zunächst die letzte Konsequenz vermissen ließ. Nach der wechselhaften Vorbereitung und der 1:4-Niederlage beim Regionalligisten FC 08 Homburg war dies genau jene Partie, in der der SSV früh hätte für klare Verhältnisse sorgen wollen.

Das gelang erst nach der Pause. Marcel Sökler brach in der 46. Minute den Bann und brachte Reutlingen mit 1:0 in Führung. Nun ging es plötzlich schnell: Tim Schwaiger erhöhte in der 56. Minute auf 2:0, nur eine Minute später sorgte Wycliff Yeboah mit dem dritten Treffer für eine Vorentscheidung. Der SSV hatte dem Pokalabend damit die Richtung gegeben, die man von einem Oberligisten erwarten durfte. Schwenningen musste nun mehr riskieren und öffnete Räume. Reutlingen nutzte das und legte nach: Samuel Melissopoulos traf in der 78. Minute zum 4:0. Der Ehrentreffer des BSV durch Ledion Shabanaj drei Minuten vor dem Ende änderte nichts mehr am Ausgang der Partie.