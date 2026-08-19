SSV Reutlingen in Balingen: Brisantes Flutlichtduell in der Oberliga

Reutlingen hat seinen Start eindrucksvoll gesetzt. Dem 3:1-Heimsieg gegen den FC Nöttingen, den Tabellendritten der Vorsaison, folgte am Samstag ein 2:1 beim FC 08 Villingen. Damit gewann der SSV binnen einer Woche gegen zwei Gegner, die in dieser Liga zum gehobenen Maßstab zählen. In Villingen blieb die Partie lange offen, ehe Tim Schwaiger in der 61. Minute die Führung erzielte und Konstantinos Markopoulos nur fünf Minuten später auf 0:2 erhöhte. Der späte Anschluss durch Dominik Emminger änderte nichts mehr am Reutlinger Erfolg.

Besonders wertvoll war dieser Sieg, weil der SSV unter der Woche im WFV-Pokal beim FC Holzhausen 120 Minuten gehen musste. Die Mannschaft von Thomas Herbst zeigte dennoch Stabilität, Effizienz und die nötige Widerstandskraft in der Schlussphase. Markopoulos bestätigte mit seinem Treffer zudem seine auffällige Form nach dem Doppelpack in Holzhausen.

Balingen steht vor dem Derby unter deutlich anderem Druck. Die TSG hat nach zwei Spielen noch keinen Punkt und ein Torverhältnis von 2:6. Für einen Regionalliga-Absteiger ist das ein Fehlstart, der die Partie zusätzlich auflädt. Gerade deshalb darf Reutlingen den Gegner nicht an der Tabelle messen. Balingen verfügt über Qualität, Erfahrung und wird vor eigenem Publikum alles daransetzen, die ersten Punkte einzufahren.