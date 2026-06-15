SSV Reutlingen II der Maßstab in der Verbandsstaffel

– Foto: heeb

Die A-Junioren des SSV Reutlingen II haben in der höchsten Liga im wfv-Gebiet ein Ausrufezeichen gesetzt.

Das Team um Chefcoach Marco Brunner und dem sportlichen Leiter Christian Grießer haben schon frühzeitig die A-Junioren Meisterschaft in der eingleisigen A-Junioren Verbandsstaffel fix gemacht.

Nicht nur in der Gesamttabelle, auch in der Heim-und Auswärtstabelle konnten die SSVler überzeugen.

Und als Helmut Ebermann vom wfv-Verbandsjugendausschuß am Sonntag zum Heimspiel gegen den SV Fellbach (4-0) den Wimpel vorbei brachte, wurden auch noch Meister T-Shirts an alle Kicker verteilt.

Die A-Junioren I mit dem älteren Jahrgang spielen in der ENBW A-Junioren Oberliga.

Die B-Junioren I spielen in der B-Junioren Oberliga und wurden Vizemeister. Die B-Junioren II wurden in der Landesstaffel Mitte auch Vizemeister. Und die C-Junioren I wurden in der ENBW-Oberliga Vizemeister, erhalten damit den wfv-Meisterwimpel als Bestes Team aus Württemberg. Die C-II spielen in der Landesstaffel Mitte, aktuell auf Rang 3.

Somit ist der SSV Reutlingen immer im Visier von höherklassigen Mannschaften, die Abwerbeversuche starten und trotzdem sammeln die SSVler Jugend Jahr für Jahr ihre Meisterwimpel.