SSV Reutlingen: "Ich muss den Jungs ein großes Kompliment machen"

Ein Derby mit besonderer Brisanz

Die Partie zwischen dem SSV Reutlingen und dem 1. Göppinger SV war nicht nur ein Duell zweier Traditionsvereine, sondern auch ein richtungsweisendes Spiel im Tabellenkeller. Mit Druck und Leidenschaft begann der SSV die Partie vor heimischem Publikum. Schon in den ersten Minuten war zu spüren, dass Reutlingen gewillt war, die drei Punkte im Kreuzeiche-Stadion zu behalten.

Der frühe Führungstreffer durch Tom Ruzicka

Nach 21 Minuten wurde der Auftritt belohnt. Tom Ruzicka nutzte seine Gelegenheit und erzielte das wichtige 1:0. Mit diesem Treffer brachte er nicht nur die Reutlinger Fans zum Jubeln, sondern setzte auch ein klares Signal an die Gäste, dass es an diesem Nachmittag schwer werden würde, Punkte aus Reutlingen mitzunehmen.

Yannick Toth baut die Führung aus

Kurz vor der Pause legte der SSV nach. In der 42. Minute war es Yannick Toth, der zum 2:0 traf. Mit diesem Treffer verschaffte er seiner Mannschaft nicht nur eine komfortable Pausenführung, sondern nahm auch den Druck etwas von den Schultern seiner Mitspieler.

Disziplinierte Defensive hält stand

Nach der Pause drängte Göppingen auf den Anschlusstreffer. Doch die Abwehrreihe stand kompakt. Trainer Alexander Strehmel zeigte sich auf der Pressekonferenz zufrieden: „Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Zudem zu Null gespielt. Ich muss den Jungs ein großes Kompliment machen, wie sie verteidigt haben.“

Der Torwart als sicherer Rückhalt

Wenn doch einmal Gefahr entstand, war auf Dominik Hozlinger Verlass. Der Torhüter parierte stark und spielte damit eine entscheidende Rolle beim Erfolg. Die Null stand, und das war für Strehmel von großer Bedeutung. „Genau so müssen wir weitermachen, wir bekommen in dieser Liga nichts geschenkt“, machte er deutlich.

Ein wichtiger Schritt in der Tabelle

Durch den 2:0-Erfolg kletterte der SSV Reutlingen auf den siebten Tabellenplatz. Mit 15 Punkten aus elf Spielen liegt die Mannschaft nun punktgleich mit der TSG Backnang im gesicherten Mittelfeld. Der Abstand nach unten ist durch den Sieg etwas gewachsen.

Die Fans feiern das Team

Die 670 Zuschauer im Kreuzeiche-Stadion honorierten den Auftritt ihrer Mannschaft mit langem Applaus. Gerade die kämpferische Leistung und die disziplinierte Abwehrarbeit sorgten für Zufriedenheit. Die Tore von Tom Ruzicka und Yannick Toth waren die Höhepunkte, doch die eigentliche Stärke lag im geschlossenen Auftreten der gesamten Mannschaft.

Fokus auf den nächsten Gegner

Trainer Alexander Strehmel richtete den Blick bereits nach vorn: „Jetzt bereiten wir uns erstmal auf das nächste Spiel in Aalen vor.“ Am 11. Oktober wartet mit dem Tabellenführer VfR Aalen die nächste große Herausforderung. Dort wird sich zeigen, ob der SSV Reutlingen an die Leistung gegen Göppingen anknüpfen kann.