SSV Reutlingen holt Torhüter vom südbadischen Verbandsligisten Der Oberligist verpflichtet Nino Trost vom SC Pfullendorf, hat aber auch einige Abgänge. von pm · Heute, 15:43 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Reutlingen

Der Oberligist SSV Reutlingen 05 verstärkt sich auf der Torhüterposition. Mit Nino Trost wechselt ein 24-jähriger Schlussmann vom SC Pfullendorf an die Kreuzeiche.

Der 1,91 Meter große Torhüter spielte zuletzt für den SC Pfullendorf, nachdem er zuvor bereits für den FC 08 Villingen zwischen den Pfosten stand. Der ehrgeizige Schlussmann überzeugt vor allem durch seine fußballerische Stärke und seine kompromisslose Einstellung.



Nino Trost sagt zu seinem Wechsel: »Der SSV ist ein Top-Verein mit geilen Fans. Ich bin mit dem Verein schon sehr lange in Kontakt, deshalb freut es mich umso mehr, dass es jetzt geklappt hat. Ich freue mich auf die neue Saison und möchte dem SSV helfen, ganz oben mitzuspielen.«





Christian Grießer, Sportlicher Leiter des SSV Reutlingen 05, sagt: »Nino war für uns auf der Torhüterposition ein absoluter Wunschspieler. Er bringt genau die Eigenschaften mit, die wir gesucht haben. Er ist fußballerisch stark, ehrgeizig und gibt in jedem Training und jedem Spiel Vollgas. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den SSV entschieden hat.«



Neben den externen Neuzugängen setzt der SSV Reutlingen 05 weiterhin konsequent auf die Förderung eigener Talente. Mit Luka Butka wird ein weiteres Eigengewächs aus der U19 in den Kader der ersten Mannschaft übernommen.





Auch im Trainerteam gibt es zur neuen Saison Veränderungen. Mit Dino Mujcic gewinnt der SSV Reutlingen 05 einen neuen Co-Trainer. Zuletzt war er als Juniorentrainer beim SGV Freiberg tätig, zuvor sammelte er im Herrenbereich des TSV Weilimdorf in der Landesliga und Verbandsliga wertvolle Erfahrungen. Komplettiert wird das Funktionsteam durch Matthias Siegele, der künftig den Bereich Athletik verantwortet. Der Athletiktrainer wechselt aus Pforzheim an die Kreuzeiche und wird seine Expertise in den Bereichen Fitness, Leistungsentwicklung und Belastungssteuerung einbringen.



Marvin Petzschner wird den Verein verlassen. Der SSV Reutlingen 05 bedankt sich bei Marvin für seinen außergewöhnlichen Einsatz. In einer sportlich schwierigen Phase im vergangenen Winter hat er ohne Zögern Verantwortung übernommen und den Verein mit großem Engagement unterstützt. Für diese Bereitschaft und seinen Einsatz gebührt ihm großer Respekt und aufrichtiger Dank. Der SSV Reutlingen 05 wünscht Marvin für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg nur das Beste.



Darüber hinaus gibt der SSV Reutlingen 05 bekannt, dass Jonas Meiser den Verein verlassen wird. Er ist mit dem Wunsch an den Verein herangetreten, aufgrund seiner beruflichen Perspektiven zu den Young Boys Reutlingen zu wechseln. Da sein Vertrag beim SSV Reutlingen 05 noch eine Laufzeit von einem Jahr besaß, wurden in den vergangenen Wochen Gespräche zwischen beiden Vereinen geführt. Der zuletzt langzeitverletzte Meiser nahm zunächst noch am Trainingsauftakt des SSV teil, ehe die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Im Zuge des Wechsels erhält der SSV Reutlingen 05 eine Ablösesumme. Über deren Höhe haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.



Mit Jonas Meiser wechselt bereits der dritte Spieler aus dem Oberligakader des SSV Reutlingen 05 zu den Young Boys Reutlingen. Zuvor hatten sich bereits Moritz Kuhn und Tim Wöhrle für diesen Schritt entschieden. Alle drei Spieler wurden in den vergangenen beiden Spielzeiten immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. Von rund 75 möglichen Pflichtspielen absolvierte Moritz Kuhn 17 Einsätze, Jonas Meiser kam auf 37 Partien und Tim Wöhrle auf lediglich zwei Spiele.



Darüber hinaus wurden Jonah Adrovic und Riccardo Gorgoglione vor mehreren Wochen darüber informiert, dass der Verein für die kommende Spielzeit sportlich eine andere Ausrichtung verfolgt und sie in den Planungen für den Oberligakader nicht berücksichtigt werden.



Der SSV Reutlingen 05 bedankt sich bei allen genannten Spielern für ihren Einsatz im Trikot der Nullfünfer und wünscht ihnen für ihre sportliche sowie persönliche Zukunft alles Gute.



Mit den in den vergangenen Wochen vorgestellten Personalentscheidungen sieht sich der SSV Reutlingen 05 für die kommende Saison sehr gut aufgestellt. Der Verein ist überzeugt, einen schlagkräftigen und ausgewogenen Kader zusammengestellt zu haben, und blickt mit großer Zuversicht sowie Vorfreude auf die neue Spielzeit.