SSV Reutlingen holt Regionalliga-Spieler, hat aber auch zwei Abgänge Der Oberligist verpflichtet Wycliff Yeboah vom FC-Astoria Walldorf, verabschiedet aber auch Louis Seeger und Philipp Majewski. von red/pm · Heute, 11:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Reutlingen 05

Der SSV Reutlingen kann die letzten beiden Spieltage der Oberliga Baden-Württemberg ohne Abstiegsdruck angehen. Der Klassenverbleib steht fest, die Planungen für die neue Saison laufen sichtbar. Mit Wycliff Yeboah kommt Tempo aus Walldorf, Johannes Wally bleibt als eigenes Talent, Louis Seeger und Philipp Majewski gehen.

Yeboah wechselt vom Regionalligisten FC-Astoria Walldorf an die Kreuzeiche und bringt genau jenes Profil mit, das im modernen Offensivspiel selten geworden ist: Geschwindigkeit, Mut im Eins-gegen-eins und Zug zum Tor. Ausgebildet wurde der 23-Jährige bei den Stuttgarter Kickers und der TSG Hoffenheim, später machte er beim 1. CfR Pforzheim auf sich aufmerksam. Nun soll er beim SSV Reutlingen helfen, den angekündigten Umbruch mit Qualität auf den Außenbahnen zu füllen. Wycliff Yeboah sagt in einer Pressemitteilung des Vereins zu seinem Wechsel: "Wir hatten von Anfang an sehr gute Gespräche und ich habe sofort gemerkt, dass dieser Verein perfekt zu mir passt. Das Konzept, die klare Vision und vor allem die Leidenschaft rund um den Verein haben mich komplett überzeugt. Die Fans sorgen hier für eine besondere Atmosphäre und genau das macht Fußball aus. Ich komme mit hohen Erwartungen, weil wir einen extrem starken Kader haben und definitiv den Anspruch haben müssen, ganz oben mitzuspielen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team erfolgreich sind und gemeinsam etwas Großes erreichen. Mein Ziel ist klar: Platz 1 und der Aufstieg. Dafür werde ich alles geben."

Christian Grießer, Sportlicher Leiter des SSV Reutlingen 05, sagt: "Wycliff ist jung, flink und ein echter Wirbelwind auf der Außenbahn. Genau solche Spielertypen brauchst du, um Spiele auch mal im Eins-gegen-Eins zu entscheiden und offensiv für Gefahr zu sorgen. Wir freuen uns, dass er künftig für den SSV aufläuft." Gleichzeitig setzt Reutlingen weiter auf eigene Entwicklung. Johannes Wally, Jahrgang 2006, hat verlängert. Mehr als 20 Einsätze in dieser Saison zeigen, dass der Klub jungen Spielern nicht nur Perspektive verspricht, sondern sie tatsächlich auf den Platz bringt. Wally bleibt damit ein Symbol für den eingeschlagenen Weg: Talente fördern, Verantwortung geben, Entwicklung zulassen.