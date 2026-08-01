SSV Reutlingen holt Nachwuchstalent des 1. FC Kaiserslautern

– Foto: Alexander Hornauer

Der SSV Reutlingen verstärkt seinen Kader für die neue Saison in der Oberliga Baden-Württemberg mit Samuel Melissopoulos. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wechselt aus der Jugend des 1. FC Kaiserslautern an die Kreuzeiche und erweitert damit die Möglichkeiten von Trainer Thomas Herbst.

Melissopoulos sammelte zuletzt Spielpraxis in der U19-DFB-Nachwuchsliga. Für den 1. FC Kaiserslautern absolvierte er in der Saison 2025/26 insgesamt 14 Partien in der Herbst- und Frühjahrsrunde. Zuvor war der Youngster für den SGV Freiberg aktiv. Dort kam er in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg auf 19 Einsätze und sechs Tore. Zudem gehörte er zum Regionalliga-Kader des SGV, blieb dort allerdings ohne Einsatz. Eine weitere Station war die U17 des SV Böblingen, für die Melissopoulos in zwei Spielen drei Treffer erzielte. Seine bisherige Bilanz umfasst 35 Partien und neun Tore.

Seinen ersten Auftritt für den SSV Reutlingen absolvierte der Mittelfeldspieler bereits im Zweitrundenspiel des WFV-Pokals beim BSV 07 Schwenningen. Nach seiner Einwechslung erzielte Melissopoulos den Treffer zum 4:1-Endstand und feierte damit einen gelungenen Einstand im Trikot des Oberligisten.