SSV Reutlingen hat gegen Regionalligist das Nachsehen

Zunächst hatte Reutlingen mehr vom Spiel, ohne daraus zwingende Chancen zu entwickeln. Homburg brauchte etwas Zeit, wurde nach rund einer halben Stunde aber deutlich griffiger. In der 31. Minute brachte Birkan Celik den Regionalligisten nach einer Hereingabe von Frederik Schumann mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später folgte der nächste Rückschlag: Nach einem Ballverlust des SSV traf Armend Qenaj flach ins rechte Eck zum 2:0. In dieser Phase wirkte Reutlingen verunsichert, Homburg kam besser in die Abläufe und hätte vor der Pause sogar noch erhöhen können.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der SSV zunächst die gewünschte Reaktion. Nedim Pepic verkürzte in der 49. Minute auf 1:2, nachdem ihm eine Flanke vor die Füße gefallen war. Kurzzeitig schien Reutlingen wieder im Spiel zu sein. Doch Homburg antwortete mit der Qualität eines Regionalligisten. Jacob Roden köpfte nach einer Maßflanke von Tim Steinmetz in der 58. Minute zum 3:1 ein, Frederik Schumann setzte in der 77. Minute den Schlusspunkt zum 4:1. Danach war die Partie entschieden, Homburg kontrollierte das Geschehen.

Für Reutlingen ist diese Niederlage kein Grund zur Panik, aber ein klarer Hinweis. Gegen einen höherklassigen Gegner wurden Ballverluste, Unordnung und nachlassende Stabilität konsequent bestraft. Gerade vor dem Start in eine anspruchsvolle Oberliga-Saison ist das ein nützlicher, wenn auch unangenehmer Befund.