SSV Reutlingen hat gegen Regionalligist das Nachsehen

Der SSV Reutlingen hat im letzten Test vor dem Pflichtspielstart einen deutlichen Dämpfer kassiert. Gegen den Regionalligisten FC 08 Homburg verlor der Oberligist in Sonthofen mit 1:4. Das Ergebnis fiel am Ende klar aus, auch wenn der SSV in der Anfangsphase durchaus ordentlich in der Partie war.
Zunächst hatte Reutlingen mehr vom Spiel, ohne daraus zwingende Chancen zu entwickeln. Homburg brauchte etwas Zeit, wurde nach rund einer halben Stunde aber deutlich griffiger. In der 31. Minute brachte Birkan Celik den Regionalligisten nach einer Hereingabe von Frederik Schumann mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später folgte der nächste Rückschlag: Nach einem Ballverlust des SSV traf Armend Qenaj flach ins rechte Eck zum 2:0. In dieser Phase wirkte Reutlingen verunsichert, Homburg kam besser in die Abläufe und hätte vor der Pause sogar noch erhöhen können.
Nach dem Seitenwechsel zeigte der SSV zunächst die gewünschte Reaktion. Nedim Pepic verkürzte in der 49. Minute auf 1:2, nachdem ihm eine Flanke vor die Füße gefallen war. Kurzzeitig schien Reutlingen wieder im Spiel zu sein. Doch Homburg antwortete mit der Qualität eines Regionalligisten. Jacob Roden köpfte nach einer Maßflanke von Tim Steinmetz in der 58. Minute zum 3:1 ein, Frederik Schumann setzte in der 77. Minute den Schlusspunkt zum 4:1. Danach war die Partie entschieden, Homburg kontrollierte das Geschehen.
Für Reutlingen ist diese Niederlage kein Grund zur Panik, aber ein klarer Hinweis. Gegen einen höherklassigen Gegner wurden Ballverluste, Unordnung und nachlassende Stabilität konsequent bestraft. Gerade vor dem Start in eine anspruchsvolle Oberliga-Saison ist das ein nützlicher, wenn auch unangenehmer Befund.
Nun richtet sich der Blick auf den WFV-Pokal. Am 2. August wartet das erste Pflichtspiel, fünf Tage später beginnt die Oberliga mit dem Heimspiel gegen den FC Nöttingen. Danach folgen die Partien in Villingen und Balingen. Der SSV hat noch wenig Zeit, um aus dem Homburg-Test die richtigen Schlüsse zu ziehen: mehr Klarheit im Aufbau, mehr Zugriff nach Ballverlusten und mehr Konsequenz über 90 Minuten.