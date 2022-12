SSV Reutlingen hat einen neuen Trainer Neue Infos kommen vom Oberligisten.

Stingel arbeitet seit 2018 sehr erfolgreich als Trainer beim SSV Reutlingen. Der dreißigjährige Sportwissenschaftler und A-Lizenz-Inhaber führte die U19 des SSV Reutlingen in der Saison 2021/22 als Meister in die A-Junioren Bundesliga und zum wfv-Pokalsieg. Von März bis September 2022 war Maik Stingel mitverantwortlich im Trainerteam der Oberligamannschaft. »Für uns ist es der logische Schritt Maik die Verantwortung zu übertragen. Er besitzt das Know-How, die Zeit und den Elan um unsere Pläne umzusetzen«, erklärt Sportvorstand Christian Grießer die Personalentscheidung.

»Wir hatten Maik Stingel zu Beginn der Saison 2022/23 für den Cheftrainerposten ab dem 1. Juli 2023 vorgesehen. Im Hinblick auf die neue Saison sind wir zum Entschluss gekommen, Maik ab sofort als Cheftrainer einzusetzen und in die Kaderplanung mit einzubeziehen«, erläutert Grießer. »Dabei möchte ich klar betonen, dass sich lediglich das Aufgabenspektrum von Maik Stingel ändert. Er wird das Traineramt bei der U19 abgeben und stattdessen zukünftig das Herrenteam betreuen und in unserem Team die gesamtsportliche Konzeption des Vereins mitverantworten. Seinen Aufgaben als Leiter der SSV Akademie und im Bereich Diagnostik aller Leistungsteams wird er weiterhin nachkommen. Dies alles ist nur im Rahmen einer Vollzeitstelle darstellbar, die Maik seit letztem Jahr beim SSV bekleidet. Das bedeutet auch, dass der Verein keine finanzielle Mehrbelastung hat.«

»Mit dieser Entscheidung halten wir an unserer Strategie fest, unserem vereinsinternen Personal Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten für jede Position innerhalb des SSV zu ermöglichen«, ergänzt der Erste Vorsitzende Joe Yebio.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwazwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.