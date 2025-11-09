SSV Reutlingen geht in Singen unter – 1:5-Niederlage

Frühe Führung weckt Hoffnung

Der Start in Singen lief für den SSV Reutlingen zunächst vielversprechend. Nach 18 Minuten traf Tom Ruzicka zur 1:0-Führung und brachte die Gäste früh auf Kurs. Die Mannschaft von Trainer Alexander Strehmel zeigte in der Anfangsphase eine konzentrierte Vorstellung.

Singen dreht das Spiel nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt. In der 61. Minute traf Daniel Niedermann für den Türkischen SV Singen zum Ausgleich. Nur vier Minuten später wurde das Spiel endgültig aus der Hand gegeben: Abdoulie M'Boob verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:1.

Die Situation verschärfte sich zusätzlich, als Sladan Puseljic in der 67. Minute die Gelb-Rote Karte sah und der SSV in Unterzahl weiterspielen musste. Singen nutzte die numerische Überlegenheit eiskalt aus und erhöhte in kurzer Folge.

Einbruch in der Schlussphase

Dominik Almeida stellte in der 71. Minute auf 3:1, ehe der eingewechselte Dominik Emminger in der 78. Minute das vierte Tor erzielte. Den Schlusspunkt setzte Ege Öztürk in der 83. Minute zum 5:1-Endstand.

Die Partie war entschieden, die Reutlinger konnten dem Druck des Aufsteigers nicht mehr standhalten. 300 Zuschauer sahen, wie die Gastgeber ihre Chancen nutzten, während die Gäste in der Schlussphase kaum noch Entlastung fanden.

Blick nach vorn auf Essingen

Mit der klaren Niederlage in Singen fällt der SSV Reutlingen in der Tabelle auf Rang 15 zurück. Nach 16 Spielen stehen 16 Punkte und ein Torverhältnis von 23:31 zu Buche. Der Rückstand auf das gesicherte Mittelfeld ist gering, doch die Konkurrenz sitzt eng im Nacken.

Am kommenden Samstag (15. November, 14:30 Uhr) empfängt Reutlingen den Tabellendritten TSV Essingen. Gegen den formstarken Gegner wird die Mannschaft von Alexander Strehmel gefordert sein, um eine Reaktion zu zeigen und wieder in die Spur zu finden.