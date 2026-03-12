SSV Reutlingen gegen das Schlusslicht unter Zugzwang

Ausgangslage Für den SSV ist die Konstellation eindeutig: Gegen den Tabellenletzten bietet sich die Chance, den Abstand nach unten zu vergrößern und die eigene Position zu festigen. Reutlingen liegt zwei Punkte vor dem 1. FC Normannia Gmünd und vier vor Hollenbach, hat also weiterhin keinen großen Puffer. Denzlingen steht bereits deutlich unter Druck. Gerade deshalb ist ein Spiel gegen den Letzten keine bloße Pflichtaufgabe, sondern eine Partie mit hohem Wert für die Tabelle.

Rückblick auf den letzten Spieltag

Reutlingen kam zuletzt bei der TSG Backnang zu einem 2:2, obwohl die Mannschaft bis in die 88. Minute hinein mit 2:0 führte. Marcel Sökler traf kurz vor der Pause, Ben Schaal erhöhte in der Schlussphase, ehe Reutlingen den Sieg noch aus der Hand gab. Denzlingen verlor sein Heimspiel gegen den Türkischen SV Singen mit 1:3. Zwar ging der Aufsteiger durch Nikita Ebel in Führung, kassierte danach aber drei Gegentreffer, zwei davon durch Dominik Emminger.

Hinspiel als Hinweis

Das erste Duell der Saison entschied Reutlingen in Denzlingen mit 1:0 für sich. Yannick Toth erzielte bereits in der 16. Minute das einzige Tor der Partie. Das Ergebnis zeigt, dass Reutlingen diesen Gegner schlagen konnte, aber eben ohne großen Abstand. Auch das Rückspiel dürfte daher weniger über Spektakel als über Kontrolle und Konsequenz entschieden werden.