SSV Reutlingen gastiert im WFV-Pokal beim Ligakonkurrenten

Der SSV hat seine ersten Pflichtaufgaben überzeugend gelöst. In der zweiten Pokalrunde gewann Reutlingen beim BSV 07 Schwenningen vor 700 Zuschauern mit 4:1. Marcel Sökler eröffnete kurz nach der Pause, Tim Schwaiger und Wycliff Yeboah legten binnen weniger Minuten nach, Samuel Melissopoulos traf zum 0:4. Der späte Gegentreffer änderte nichts am souveränen Eindruck. Besonders erfreulich: Mehrere neue oder neu eingebundene Kräfte setzten früh Akzente.

Noch wichtiger war der Ligaauftakt gegen den FC Nöttingen. Gegen den Tabellendritten der Vorsaison gewann der SSV vor 1525 Zuschauern mit 3:1. Yannick Toth und Yeboah brachten Reutlingen vor der Pause in Führung, nach dem Anschluss durch Salvatore Catanzano stellte Sökler in der 67. Minute den alten Abstand wieder her. Dieser Sieg war ein starkes Signal: Reutlingen will die gute Rückrunde der vergangenen Saison nicht nur bestätigen, sondern weiterentwickeln.

Holzhausen ist allerdings kein gewöhnlicher Pokalgegner. Der Aufsteiger setzte sich in Runde zwei beim SV Nehren klar mit 5:1 durch. Walter Vegelin traf dort doppelt, außerdem waren Tim Steinhilber, Jonas Kurz und Lysander Skoda erfolgreich. Auch zum Oberliga-Auftakt zeigte Holzhausen Substanz: Gegen den ambitionierten 1. CfR Pforzheim holte der Neuling ein 1:1, Vegelin erzielte die frühe Führung. Erst später musste der FC noch den Ausgleich hinnehmen, in der Schlussphase sah Niklas Schäuffele Gelb-Rot.