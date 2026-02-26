SSV Reutlingen erwartet zum späten Start den Tabellenvierten

Verschobener Neustart: Regen als Spielverderber, Test als Ersatz Reutlingen hat die Pause nicht mit einem Pflichtspiel beendet, sondern mit einer Absage begonnen. Das Auswärtsspiel in Pforzheim konnte wegen des Wetters nicht stattfinden – ein Start, der keiner war. Der Testsieg gegen Ilshofen sollte zumindest das Gefühl von Wettbewerb konservieren, ohne die Schärfe der Tabelle. Nun, gegen Oberachern, beginnt der Ligaalltag wieder mit voller Wucht. Und auch der Gegner kommt ohne frische Pflichtspielminuten: Oberachern war in der vergangenen Woche ebenfalls nur Zuschauer, weil das Heimspiel gegen den Türkischen SV Singen abgesagt wurde. Zwei Mannschaften, die vom Regen gebremst wurden – und nun unter Zugzwang stehen, den Rhythmus rasch zu finden.

Tabellenlage: Reutlingen braucht Punkte, Oberachern steht weit oben

Die Tabelle macht aus diesem Spiel ein Duell mit klarer Statik. Der SV Oberachern ist Vierter, hat nach 19 Spielen 32 Punkte gesammelt (9 Siege, 5 Remis, 5 Niederlagen) und eine Torbilanz von 29:36. Der SSV Reutlingen steht auf Rang 15: 20 Punkte aus 19 Spielen, 5-5-9, 29:35 Tore. In einer Liga mit vier Absteigern ist das die Zone, in der jeder Samstag ein Stück Existenzverwaltung wird. Für Reutlingen zählt daher nicht die Schönheit des Wiederbeginns, sondern sein Ertrag – zumal die unteren Plätze eng beieinander liegen und jeder verpasste Termin die Spannung erhöht.

Hinspiel: 0:0 als Erinnerung an mögliche Enge

Dass Oberachern für Reutlingen nicht automatisch die unlösbare Aufgabe sein muss, zeigt das Hinspiel. Am 23. August 2025 endete die Partie in Oberachern 0:0. Keine Tore, keine Sieger – aber ein Hinweis darauf, dass diese Begegnung auch über Disziplin und Geduld zu führen ist. Genau darin liegt für Reutlingen die Chance, ohne falsche Versprechen: Wenn die Kräfte nach der Pause noch nicht in voller Drehzahl laufen, kann ein enges Spiel entstehen, in dem Details entscheiden. Für den SSV ist es der erste echte Schritt ins Pflichtprogramm – und gegen einen Gegner aus der Spitzengruppe zugleich ein früher Gradmesser, ob aus dem verschobenen Start ein tragfähiger Beginn wird.