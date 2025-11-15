SSV Reutlingen: Ein Einstand nach Maß für Marvin Petzschner

Der SSV Reutlingen feiert am heutigen 17. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg einen 3:0-Heimsieg gegen den TSV Essingen. Im ersten Spiel unter Interimstrainer Marvin Petzschner überzeugen die Reutlinger vor 1060 Zuschauern mit Kampf, Wille und Effizienz.
Neuer Trainer, neues Selbstvertrauen
Mit Spannung blickten die Fans des SSV Reutlingen auf das erste Spiel unter Interimstrainer Marvin Petzschner. Nach einer durchwachsenen Hinrunde sollte die Mannschaft im Heimspiel gegen den TSV Essingen ein Zeichen setzen. Petzschner setzte auf eine konzentrierte und geschlossene Teamleistung – mit Erfolg. Vom Anpfiff an war spürbar, dass die Mannschaft gewillt war, das Spiel zu bestimmen und den Heimvorteil zu nutzen.
Blitzstart durch Maxim Schmalz
Bereits in der 14. Minute brachte Maxim Schmalz den SSV Reutlingen mit 1:0 in Führung. Der Treffer war Ausdruck des mutigen Offensivspiels der Gastgeber. Der frühe Führungstreffer gab Sicherheit und Selbstvertrauen – die Mannschaft spielte mit spürbarer Energie und Zielstrebigkeit weiter.
Ben Schaal erhöht vor der Pause
Noch vor dem Seitenwechsel legte Ben Schaal nach. In der 44. Minute traf er zum 2:0 und sorgte damit für eine beruhigende Halbzeitführung. Es war der Lohn für eine geschlossene Mannschaftsleistung.
Essingen ohne Durchschlagskraft
Nach der Pause versuchte der TSV Essingen, das Spiel zu drehen, doch die Defensive des SSV Reutlingen stand. In der 66. Minute sorgte Noah-Elias Maurer für die Entscheidung. Nach seiner Einwechslung setzte er ein klares Ausrufezeichen und traf zum 3:0-Endstand. Der Treffer löste endgültig den Jubel im Kreuzeiche-Stadion aus.
Blick auf die Tabelle
Mit dem Sieg gegen den TSV Essingen beendet der SSV Reutlingen die Hinrunde der Oberliga Baden-Württemberg auf dem zwölften Tabellenplatz. Nach 17 Spielen stehen 19 Punkte und ein Torverhältnis von 26:31 zu Buche. Damit liegt Reutlingen punktgleich mit der TSG Backnang, dem Karlsruher SC II und Türkspor Neckarsulm.
Villingen kommt in die Kreuzeiche
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Hinrunde steht für den SSV Reutlingen nun der Start in die Rückrunde an. Am Samstag, 22. November, um 14:30 Uhr empfängt die Mannschaft den FC 08 Villingen. Gegen den ehemaligen Regionalligisten will Reutlingen den Schwung aus dem Essingen-Spiel mitnehmen und den nächsten Heimsieg folgen lassen.