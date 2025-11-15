– Foto: Imago

SSV Reutlingen: Ein Einstand nach Maß für Marvin Petzschner Der SSV Reutlingen beendet Hinrunde in der Oberliga mit einem 3:0-Heimsieg gegen den TSV Essingen. Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg Villingen Reutlingen TSV Essingen

Der SSV Reutlingen feiert am heutigen 17. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg einen 3:0-Heimsieg gegen den TSV Essingen. Im ersten Spiel unter Interimstrainer Marvin Petzschner überzeugen die Reutlinger vor 1060 Zuschauern mit Kampf, Wille und Effizienz.

Heute, 14:30 Uhr SSV Reutlingen Reutlingen TSV Essingen TSV Essingen 3 0 Abpfiff Neuer Trainer, neues Selbstvertrauen

Mit Spannung blickten die Fans des SSV Reutlingen auf das erste Spiel unter Interimstrainer Marvin Petzschner. Nach einer durchwachsenen Hinrunde sollte die Mannschaft im Heimspiel gegen den TSV Essingen ein Zeichen setzen. Petzschner setzte auf eine konzentrierte und geschlossene Teamleistung – mit Erfolg. Vom Anpfiff an war spürbar, dass die Mannschaft gewillt war, das Spiel zu bestimmen und den Heimvorteil zu nutzen.

Blitzstart durch Maxim Schmalz

Bereits in der 14. Minute brachte Maxim Schmalz den SSV Reutlingen mit 1:0 in Führung. Der Treffer war Ausdruck des mutigen Offensivspiels der Gastgeber. Der frühe Führungstreffer gab Sicherheit und Selbstvertrauen – die Mannschaft spielte mit spürbarer Energie und Zielstrebigkeit weiter. Ben Schaal erhöht vor der Pause

Noch vor dem Seitenwechsel legte Ben Schaal nach. In der 44. Minute traf er zum 2:0 und sorgte damit für eine beruhigende Halbzeitführung. Es war der Lohn für eine geschlossene Mannschaftsleistung.