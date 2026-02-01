SSV Reutlingen dreht frühen Rückstand und wächst an der Aufgabe

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Dieses Testspiel beginnt für den SSV Reutlingen mit einem Schockmoment – und endet mit einem klaren Signal. Beim Landesligisten VfL Sindelfingen zeigt die Mannschaft von Trainer Thomas Herbst Moral, Struktur und Widerstandskraft. Nach einem frühen 0:2-Rückstand dreht der Oberligist die Partie und gewinnt 4:2. Der Sieg ist Ausdruck von Entwicklung – und zugleich die Einstimmung auf eine deutlich größere Herausforderung.

Das heutige Testspiel beim VfL Sindelfingen aus der Landesliga, Staffel 2, fordert den SSV Reutlingen von der ersten Minute an. Kaum hat die Partie begonnen, gerät der Oberligist ins Hintertreffen. In der 2. Minute trifft Metehan Kizilagil zum 1:0 für Sindelfingen, nur eine Minute später erhöht Artan Ademi auf 2:0. Zwei Gegentore binnen kürzester Zeit verändern die Statik des Spiels abrupt und stellen Reutlingen früh vor eine Bewährungsprobe. Der SSV braucht einen Moment, um sich zu sortieren, verliert jedoch nicht die Ordnung. Die Mannschaft bleibt ruhig, findet schrittweise Zugriff und beginnt, das Spielgeschehen zu kontrollieren. In der 21. Minute fällt der erste wichtige Treffer. Noah-Elias Maurer verkürzt auf 2:1 und bringt Reutlingen zurück in die Partie. Der Treffer wirkt wie ein Wendepunkt, denn der Oberligist erhöht nun spürbar den Druck.

Nur drei Minuten später folgt der Ausgleich. Marlon Gangloff trifft in der 24. Minute zum 2:2 und stellt die Begegnung wieder auf Anfang. Die schnelle Reaktion auf den frühen Rückstand unterstreicht die mentale Stabilität der Mannschaft und zeigt, dass die Abläufe greifen. Nach dem Seitenwechsel setzt sich dieses Bild fort. Reutlingen bleibt strukturiert, geduldig und wachsam. In der 62. Minute wird der Aufwand belohnt. Leander Vochatzer trifft zum 3:2 und dreht die Partie endgültig zugunsten des SSV. Der Führungstreffer verleiht dem Spiel zusätzliche Ruhe und Klarheit. Den Schlusspunkt setzt Sladan Puseljic in der 78. Minute mit dem Treffer zum 4:2. Der Endstand spiegelt den Spielverlauf nach den frühen Gegentoren wider. Reutlingen hat die Partie kontrolliert, Antworten gefunden und sich Stück für Stück gesteigert. Der Sieg liefert wichtige Erkenntnisse über Belastbarkeit und Reaktionsfähigkeit.

