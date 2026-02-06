SSV Reutlingen bittet Regionalligisten zum spannenden Test

Gegen Regionalliga-Aufsteiger TSG Balingen wartet auf den SSV Reutlingen ein interessanter Test. Beide Teams stecken im Abstiegskampf in der jeweiligen Liga und wollen sich im jeweils vorletzten Test der Vorbereitung entsprechend Selbstvertrauen anspielen. Für Reutlingen wartet eine Woche später noch die Generalprobe gegen den FC 08 Villingen.

Für den SSV Reutlingen war das Testspiel beim VfL Sindelfingen ein aufschlussreicher Härtetest inmitten der Wintervorbereitung. Beim 4:2-Erfolg zeigte der Oberligist nach frühem Rückstand Moral – eine Qualität, die im Abstiegskampf gefragt sein wird.

Der Start misslang gründlich. Bereits in der 2. Minute traf Metehan Kizilagil zur Führung für den Landesligisten, nur eine Minute später erhöhte Artan Ademi auf 2:0. Reutlingen wirkte zunächst unsortiert, fing sich jedoch nach der Anfangsphase. Mit zunehmender Spielzeit übernahm der SSV die Kontrolle. Noah-Elias Maurer verkürzte in der 21. Minute, ehe Marlon Gangloff nur drei Minuten später den Ausgleich erzielte.

Nach der Pause präsentierte sich Reutlingen stabiler und zielstrebiger. Die Mannschaft ließ defensiv weniger zu und erspielte sich klare Vorteile im Ballbesitz. In der 62. Minute drehte Leander Vochatzer die Partie, Sladan Puseljic sorgte in der 78. Minute für die Entscheidung. Der Treffer zum 4:2 war Ausdruck einer insgesamt verbesserten zweiten Halbzeit.

Unter der Leitung von Schiedsrichter Nils Temme entwickelte sich ein intensives, aber kontrolliertes Vorbereitungsspiel. Für den SSV stand weniger das Ergebnis als die Entwicklung im Vordergrund. Nach dem frühen Doppelschlag zeigte das Team die richtige Reaktion, arbeitete sich zurück und nutzte seine Chancen konsequent. Der Test lieferte damit wichtige Erkenntnisse – und ein Stück Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben im Oberliga-Abstiegskampf.