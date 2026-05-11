SSV Reutlingen bezwingt Großaspach, Waldhof Mannheim siegt, Aalen 2:2

– Foto: Presse SG Sonnenhof Groß

In Aalen entwickelte sich von Beginn an ein offener Schlagabtausch zwischen zwei Mannschaften, die den Weg nach vorne suchten. Den besseren Start erwischten die Gastgeber: Sami Demir markierte bereits in der 12. Minute das 1:0. Die Antwort der TuS Ergenzingen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Linus Hellstern glich in der 22. Minute aus, bevor Kristof Petes-Varga kurz vor dem Pausenpfiff (43.) die Partie komplett drehte und die Gäste mit einer 1:2-Führung in die Kabine schickte. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff schlug der VfR jedoch zurück: Alessio Gusciglio erzielte in der 49. Minute den Ausgleich zum 2:2. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams die Entscheidung, doch es blieb bei der Punkteteilung.

An der Kreuzeiche sahen die Zuschauer eine Partie, die maßgeblich von der Kaltschnäuzigkeit eines einzelnen Spielers geprägt war. Elia Borgia brachte die Hausherren in der 37. Minute mit 1:0 in Führung und sorgte damit für eine Pausenführung des SSV. Auch im zweiten Durchgang blieb die Begegnung intensiv, doch es dauerte bis zur 83. Minute, ehe erneut Elia Borgia zur Stelle war und mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:0 erhöhte. Großaspach gab sich jedoch nicht geschlagen und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Der Anschlusstreffer durch Leon Schürer in der Nachspielzeit (90.+3) kam jedoch zu spät, um den Heimsieg der Reutlinger noch ernsthaft zu gefährden.

Freiburger FC – SV Waldhof Mannheim 1:3

Der Freiburger FC musste eine bittere Heimniederlage hinnehmen, obwohl es zur Halbzeit noch sehr gut für die Breisgauer aussah. Kurz vor dem Seitenwechsel brachte Felipe Matheis Albertim (43.) die Hausherren mit 1:0 in Führung. Doch was dann unmittelbar nach dem Wiederanpfiff folgte, glich einem Schock für die Freiburger Defensive. Der SV Waldhof Mannheim kam wie verwandelt aus der Kabine und drehte das Spiel innerhalb von nur vier Minuten durch Treffer in der 47. und 51. Minute (Torschützen nicht gemeldet) auf 1:2. Freiburg bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, lief jedoch in der 73. Minute in den entscheidenden Gegentreffer zum 1:3-Endstand. Mannheim bewies in der zweiten Hälfte die reifere Spielanlage und nahm die drei Punkte mit nach Hause.

SG HD-Kirchheim – Bahlinger SC 1:2

In Heidelberg sahen die Fans eine hart umkämpfte Partie, in der die Gäste vom Kaiserstuhl das glücklichere Ende für sich hatten. Maxence Costes brachte den Bahlinger SC in der 22. Minute in Front. Die SG HD-Kirchheim zeigte sich unbeeindruckt und drängte noch vor der Pause auf den Ausgleich, der schließlich Til Huber in der 44. Minute gelang. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel lange Zeit auf Messers Schneide mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. In der 63. Minute bewies Nico Gäßler jedoch den richtigen Riecher und erzielte die erneute Führung für Bahlingen. Kirchheim warf in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne, konnte die kompakte Defensive des BSC aber kein zweites Mal mehr überwinden.

TSG Balingen – TSG 62/09 Weinheim 0:1

In einer torarmen Begegnung in Balingen entschied am Ende eine einzige Unachtsamkeit über Sieg und Niederlage. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, wobei klare Torchancen auf beiden Seiten Mangelware blieben. Den entscheidenden Moment der Partie erlebten die Zuschauer kurz nach der Halbzeitpause: David Lipka fand in der 50. Minute die Lücke in der Balinger Hintermannschaft und markierte das 0:1. Die U19 der TSG Balingen rannte in der Folge verzweifelt an, biss sich aber am stabilen Abwehrriegel der Weinheimer Gäste bis zum Schlusspfiff die Zähne aus.

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