SSV Reutlingen bestätigt in Südbaden den starken Saisonstart

Der SSV Reutlingen hat seinen starken Start in die Oberliga Baden-Württemberg bestätigt. Am zweiten Spieltag gewann die Mannschaft im Schwarzwald beim FC 08 Villingen mit 2:1 und bleibt damit nach zwei Ligaspielen ohne Punktverlust. Nach dem 3:1 gegen Nöttingen folgte nun der nächste Erfolg gegen einen Gegner mit Anspruch.
Die Ausgangslage war anspruchsvoll gewesen. Reutlingen kam zwar mit Rückenwind aus dem Ligaauftakt und dem Pokalsieg in Holzhausen, hatte dort unter der Woche aber 120 Minuten gehen müssen. Villingen wiederum hatte am ersten Spieltag mit dem 3:1 bei der TSG Balingen ein klares Signal gesetzt. Entsprechend war vor der Partie die Frage, wie frisch und stabil der SSV nach der intensiven Woche auftreten würde.
Die Antwort fiel am Ende positiv aus. Zwar blieb die Begegnung lange offen, doch nach gut einer Stunde setzte Reutlingen die entscheidenden Treffer. Tim Schwaiger brachte den SSV in der 61. Minute mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später legte Konstantinos Markopoulos das 2:0 nach. Der Grieche hatte bereits im Pokal beim FC Holzhausen doppelt getroffen und bestätigte nun auch in der Liga seine starke Form.
Villingen gab sich nicht geschlagen und kam in der Schlussminute durch Dominik Emminger noch einmal auf 1:2 heran. Mehr ließ Reutlingen aber nicht mehr zu. Gerade dieser knappe Spielausgang macht den Sieg wertvoll: Der SSV konnte nicht nur offensiv Akzente setzen, sondern brachte auch eine enge Schlussphase über die Zeit.
Nach zwei Spieltagen steht Reutlingen mit sechs Punkten und 5:2 Toren am oberen Tabellenende. Das ist noch keine große Aussage über eine lange Saison, aber ein beachtlicher Auftakt. Die Mannschaft wirkt gefestigt, nutzt ihre Chancen und zeigt nach der starken Rückrunde der vergangenen Spielzeit weiterhin Substanz.
Nun wartet bereits am Freitag das Nachbarschaftsduell bei der TSG Balingen. Der Regionalliga-Absteiger steht nach zwei Spielen noch ohne Punkt da und wird unter Druck in die Partie gehen. Reutlingen reist dagegen mit maximalem Ertrag und breiter Brust an.