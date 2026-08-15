SSV Reutlingen bestätigt in Südbaden den starken Saisonstart

Die Ausgangslage war anspruchsvoll gewesen. Reutlingen kam zwar mit Rückenwind aus dem Ligaauftakt und dem Pokalsieg in Holzhausen, hatte dort unter der Woche aber 120 Minuten gehen müssen. Villingen wiederum hatte am ersten Spieltag mit dem 3:1 bei der TSG Balingen ein klares Signal gesetzt. Entsprechend war vor der Partie die Frage, wie frisch und stabil der SSV nach der intensiven Woche auftreten würde.

Die Antwort fiel am Ende positiv aus. Zwar blieb die Begegnung lange offen, doch nach gut einer Stunde setzte Reutlingen die entscheidenden Treffer. Tim Schwaiger brachte den SSV in der 61. Minute mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später legte Konstantinos Markopoulos das 2:0 nach. Der Grieche hatte bereits im Pokal beim FC Holzhausen doppelt getroffen und bestätigte nun auch in der Liga seine starke Form.

Villingen gab sich nicht geschlagen und kam in der Schlussminute durch Dominik Emminger noch einmal auf 1:2 heran. Mehr ließ Reutlingen aber nicht mehr zu. Gerade dieser knappe Spielausgang macht den Sieg wertvoll: Der SSV konnte nicht nur offensiv Akzente setzen, sondern brachte auch eine enge Schlussphase über die Zeit.