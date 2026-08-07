SSV Reutlingen bejubelt 3:1-Heimsieg gegen Nöttingen

Starker Auftritt vor heimischer Kulisse

In der Oberliga Baden-Württemberg sicherte sich der SSV Reutlingen einen eminent wichtigen 3:1-Heimsieg gegen den FC Nöttingen. Vor 1525 Zuschauern zeigte die Mannschaft von Trainer Thomas Herbst eine emotional engagierte und hochkonzentrierte Leistung auf dem Rasen.

Doppelschlag vor der Pause

Den Grundstein für den Erfolg legte die Heimmannschaft bereits in der ersten Halbzeit. In der 34. Spielminute brachte Yannick Toth die Reutlinger Farben mit dem Treffer zum 1:0 in Führung und sorgte für den ersten großen Jubel auf den Rängen. Die Mannschaft nahm diese Energie direkt mit, denn nur sieben Minuten später erhöhte Wycliff Yeboah in der 41. Minute auf 2:0. Mit diesem beruhigenden und vielversprechenden Ergebnis ging es anschließend in die Halbzeitpause.

Anschlusstreffer und die Entscheidung

In der zweiten Hälfte der Partie verkürzte der Gast aus Nöttingen den Abstand auf der Anzeigetafel. Salvatore Catanzano erzielte in der 55. Spielminute das 2:1. Die kurzzeitig aufkommende Spannung im Stadion wandelte das Reutlinger Team jedoch schnell und sachlich in neue, positive Energie um. Marcel Sökler sorgte schließlich in der 67. Minute mit seinem Tor zum 3:1 für die erlösende Vorentscheidung und stellte zugleich den Endstand der umkämpften Begegnung her.