SSV Reutlingen beendet Zusammenarbeit mit Mert Özkan

– Foto: Ralf Just

Für die zur neuen Saison 2026/2027 neu gegründete zweite Mannschaft des SSV Reutlingen 05 gibt es tiefgreifende personelle Veränderungen. Während Eigengewächs Furkan Özüdogru gemeinsam mit Onesi Kuengienda die Führung im Trainerteam übernimmt, wurde die Zusammenarbeit mit Mert Özkan nach internen Prüfungen beendet.

Der SSV Reutlingen 05 setzt die personelle Entwicklung seiner zweiten Mannschaft kontinuierlich fort. Künftig wird das SSV-Eigengewächs Furkan Özüdogru gemeinsam mit Onesi Kuengienda die Verantwortung im Trainerteam übernehmen. Mit Furkan gewinnt das Projekt eine Persönlichkeit, die den Verein aus eigener Erfahrung bestens kennt. Er steht sinnbildlich für die Identifikation, Verlässlichkeit und Verbundenheit, die der Klub beim Aufbau seiner zweiten Mannschaft aktiv leben möchte. Gemeinsam mit Onesi Kuengienda wird er die sportliche sowie strukturelle Entwicklung dieses Vorhabens weiter vorantreiben.

Emotionale Rückkehr an die alte Wirkungsstätte

Für Furkan Özüdogru bedeutet das neue Engagement eine emotionale Rückkehr zu seinen sportlichen Wurzeln. In einer Pressemitteilung des Vereins erklärt Furkan Özüdogru: "Für mich fühlt es sich wie eine Rückkehr nach Hause an. Der SSV Reutlingen 05 war über viele Jahre ein wichtiger Teil meines sportlichen Weges. Umso mehr freue ich mich, nun gemeinsam mit One Verantwortung übernehmen und beim Aufbau der zweiten Mannschaft mitwirken zu dürfen. Die Begeisterung rund um das Projekt ist fantastisch".

Kaderplanungen laufen bereits auf Hochtouren

Parallel zur Regelung der Trainerfrage schreiten auch die Planungen für den Spielerkader mit hoher Intensität voran. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich ab, dass der SSV Reutlingen 05 einen starken, zukunftsfähigen Unterbau für die kommenden Jahre aufbauen wird. Die Resonanz auf das neu ins Leben gerufene Projekt ist im Umfeld außerordentlich positiv. Zahlreiche geführte Gespräche verlaufen vielversprechend, und der Verein blickt mit Freude darauf, in den kommenden Wochen weitere Personalentscheidungen offiziell präsentieren zu können.

Absage an die Zusammenarbeit mit Mert Özkan

Gleichzeitig bringt der Prozess des Neuaufbaus auch eine deutliche Kurskorrektur mit sich: Die ursprünglich geplante Zusammenarbeit mit Mert Özkan wird nicht stattfinden. Der Verein bedankt sich in diesem Zusammenhang für die offenen und vertrauensvollen Gespräche, die in den vergangenen Wochen miteinander geführt wurden.

Umfassende Aufarbeitung und vereinsinterne Prüfungen

Da diese Personalie zuletzt in der Öffentlichkeit intensiv diskutiert wurde, legt der Verein großen Wert auf eine transparente und chronologische Einordnung der Abläufe. In einer Pressemitteilung des Vereins äußert sich der Klub wie folgt zu den Hintergründen: "Da die Personalie zuletzt öffentlich diskutiert wurde, möchten wir den Ablauf kurz einordnen. Zum Zeitpunkt der Gespräche lagen dem Verein die sportliche Sperre sowie die hierzu vorhandene Berichterstattung bereits vor und waren Bestandteil der damaligen Bewertung. Diese Vorfälle wurden offen angesprochen und kritisch diskutiert. Gleichzeitig hat das gemeinsame sportliche Konzept für die zweite Mannschaft überzeugt und bereits früh eine positive Entwicklung innerhalb des Projekts angestoßen. Wie bei allen Personen, die Verantwortung innerhalb des SSV Reutlingen 05 übernehmen sollen, wurden parallel vereinsinterne Prüfungen und Gespräche geführt. Im weiteren Verlauf ergaben sich zusätzliche Erkenntnisse, die bei der ursprünglichen Bewertung noch nicht vollständig vorlagen. Nach erneuter Gesamtbetrachtung wurde deshalb gemeinsam mit Mert Özkan entschieden, die Zusammenarbeit nicht weiterzuverfolgen. Wir sind froh, dass nun Klarheit besteht und wir den Fokus wieder vollständig auf die Zukunft richten können. Mit Onesi Kuengienda, Furkan Özüdogru und den Spielern, die sich bereits für den neuen Weg entschieden haben, entsteht aktuell ein ambitioniertes Projekt mit großer Identifikation zum Verein. Ziel ist es, einen nachhaltigen, erfolgreichen und eng mit dem SSV Reutlingen 05 verbundenen Unterbau für die kommenden Jahre aufzubauen."