Albert Lennerth ist nicht mehr Trainer des SSV Reutlingen! – Foto: Pressefoto Eibner

SSV Reutlingen beendet Zusammenarbeit mit Lennerth zum Jahresende! Cheftrainerposten der Nullfünfer wird strategisch neu besetztrn

Paukenschlag an der Kreuzeiche! Wenige Tage vor Weihnachten gibt der Oberligist bekannt, dass man sich zum 31.12.2023 von Trainer Albert Lennerth trennt. Albert Lennerth und Maik Stingel haben erst im Sommer die Nachfolge für Maik Schütt beim SSV Reutlingen angetreten.

"In den vergangenen Tagen haben wir als Vorstand beschlossen, den Cheftrainerposten der Ersten Mannschaft zur neuen Saison mit einem hauptamtlichen Trainer zu besetzen. Dieses Ziel stand schon bei der Übernahme von Albert Lennerth fest und wird nun vorgezogen. Wir sind der Überzeugung, dass es für die sportliche Entwicklung der Mannschaft notwendig ist, den Trainerposten in Vollzeit zu besetzen.", so der 1. Vorsitzende Joe Yebio. Es geht hierbei nicht darum, die Arbeit von Albert in der Vorrunde zu bewerten, sondern den Verein für die Zukunft aufzustellen. Sportvorstand Christian Grießer ergänzt: "In den kommenden Wochen werden die Weichen für die Saison 2023/24 gestellt. Wir möchten frühzeitig dem Nachfolger die Chance geben, in die Gespräche mit den Spielern zu gehen, um sie auf die neue Saison vorzubereiten und unsere Spielphilosophie zu erläutern. Diese Entscheidung haben wir Albert Lennerth Ende der vergangenen Woche mitgeteilt. Da wir uns noch in Vertragsverhandlungen befinden, wird aktuell kein Nachfolger präsentiert."