SSV Reutlingen beendet eine starke Rückrunde mit einem verdienten Sieg

Der SSV fand gut in die Partie und setzte in der ersten Halbzeit den ersten entscheidenden Akzent. In der 22. Minute traf Marcel Sökler zum 1:0 und verschaffte Reutlingen damit die passende Ausgangslage für das Auswärtsspiel in Essingen. Die Führung verlieh der Mannschaft Sicherheit und passte zum Eindruck eines Teams, das auch ohne akuten Druck klar strukturiert und fokussiert auftrat. Essingen blieb im Spiel, lief zunächst aber dem Rückstand hinterher.

Direkt nach dem Seitenwechsel gelang Reutlingen der nächste wichtige Schritt. In der 49. Minute erhöhte erneut Marcel Sökler, diesmal per Foulelfmeter, auf 2:0. Damit hatte der SSV die Partie deutlich in die eigene Richtung gelenkt. Der zweite Treffer war nicht nur wegen des Zeitpunkts wichtig, sondern auch, weil er Essingen zu einer deutlich offensiveren Ausrichtung zwang. Reutlingen konnte sich nun stärker auf Kontrolle und defensive Ordnung konzentrieren.

Essingen verkürzt, der SSV hält stand

Ganz ohne Druck blieb die Schlussphase dennoch nicht. In der 78. Minute kam Essingen durch einen Foulelfmeter von Leon Leuze auf 1:2 heran und machte das Spiel noch einmal eng. Reutlingen musste damit in den letzten Minuten einen knappen Vorsprung verteidigen. Anders als in manch früherer Saisonphase ließ sich die Mannschaft davon aber nicht mehr aus der Ruhe bringen. Der SSV brachte das Ergebnis über die Zeit und sicherte sich damit auch den letzten Erfolg dieser Spielzeit.

Achter Platz als folgerichtiger Ertrag

Mit 47 Punkten beendet Reutlingen die Saison auf Rang acht der Abschlusstabelle. Dieser Platz wirkt wie der folgerichtige Ertrag einer zweiten Saisonhälfte, in der sich die Mannschaft mit vielen stabilen Auftritten aus dem unteren Bereich gelöst hat. Die starke Rückrunde mit mehreren Höhepunkten gab dem Spieljahr ein anderes Gesicht, als es in schwierigeren Phasen noch zu erwarten war. Der Sieg in Essingen fügt sich in dieses Bild ein: Reutlingen beendete die Saison nicht verwaltend, sondern mit einem weiteren klaren Nachweis seiner Entwicklung.