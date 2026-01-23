SSV Reutlingen: Auf die Absage folgt nun ein harter Auftakt

Die Wintervorbereitung des SSV Reutlingen beginnt mit einem kleinen Stolperer – und vielleicht gerade deshalb mit besonderer Dringlichkeit. Als Tabellen-15. der Oberliga Baden-Württemberg (20 Punkte, 29:35 Tore) steckt der Traditionsklub im engen Gedränge der unteren Tabellenhälfte, nur Nuancen trennen ihn vom Abstiegsstrudel. Umso wichtiger wäre Spielpraxis gewesen. Doch der erste geplante Test platzte.
Am vergangenen Samstag sollte es gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall (Verbandsliga Württemberg) gehen, doch die Partie wurde aufgrund von Personalmangel auf Seiten der Gäste abgesagt. Für Reutlingen blieb damit weniger ein Rückblick als ein Hinweis darauf, wie fragil Vorbereitung manchmal ist – und wie wertvoll jede Minute wird, wenn der Kalender plötzlich Lücken reißt.
Der Auftakt erfolgt daher erst morgen mit dem Test gegen den TSV Oberensingen, derzeit Vierter der Verbandsliga Württemberg (32 Punkte, 44:19 Tore). Ein Gegner, der in seiner Liga oben mitspielt, dynamisch wirkt und den SSV in Intensität und Organisation fordern dürfte. Für Reutlingen bietet sich damit eine passende Bühne, um Grundtugenden zu schärfen: Stabilität gegen den Ball, saubere Abstände, Mut in den ersten Pässen. Denn in der Oberliga warten keine Geschenke – ganz oben jagen VfR Mannheim und VfR Aalen mit je 45 Punkten voraus, unten dagegen entscheiden oft Kleinigkeiten.
Der nächste Termin steht bereits: Am Sonntag, 1. Februar, testet der SSV gegen den VfL Sindelfingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Zwei Partien, die nicht vom Glanz leben, sondern vom Nutzen: Reutlingen braucht Rhythmus – und vor allem das Gefühl, dass aus Arbeit wieder Sicherheit wird.
