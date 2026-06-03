SSV Raunheim statt SV Nauheim in der Relegation

Auch wenn die Entscheidungsgründe noch nachgereicht werden sollen, hat sich das Verbandsgericht wohl daran orientiert, dass ein Verbandsorgan eine falsche Auskunft gegeben habe. Dies war ähnlich bei einem Fall von vor zwei Wochen aus der Gruppenliga Gießen/Marburg, als damals das Referat Spielbetrieb des HFV eine irrtümliche Auskunft gegeben hatte. Der VfB Ginsheim hatte sich nun im aktuellen Fall darauf berufen, von Klassenleiter Klaus Ilschner seinerzeit auf Nachfrage die Auskunft erhalten zu haben, dass ein Erstmannschaftsspieler eingesetzt werden dürfe bei der zweiten Mannschaft, da es sich um den fünftletzten Spieltag handelte. Doch war es tatsächlich das viertletzte Spiel von Ginsheim, so dass der betreffende Akteur nicht spielberechtigt war, denn in den letzten vier Meisterschaftsspielen dürfen Spieler aus den höheren Ligen nicht eingesetzt werden. Wie Ilschner einräumte, „war das ein Versehen von mir“.