SSV Raunheim II darf jetzt hoch

Sind diesmal aufstiegsberechtigt: Die Fußballer des SSV Raunheim II freuen sich auf die B-Liga. Foto: Mohamed Assaidi

Raunheim. Eine starke Saison haben sie gespielt und zogen schon früh an der Tabellenspitze davon. Vier Spieltage vor Rundenschluss stand es dann endgültig fest: Die Fußballer der SSV Raunheim II sind verdient Meister in der C-Liga Nord geworden und mussten nur eine Niederlage und zwei Unentschieden hinnehmen.

Nachdem sie vor zwei Jahren schon einmal den Titel geholt hatten, aber nicht aufsteigen durften, weil die erste Mannschaft damals noch in der B-Liga darüber spielte, ist dem Team von Trainer Onur Gömbel der Aufstieg nun möglich. „Das war auch das erklärte Ziel. Die Jungs haben das super durchgezogen“, meint Gömbel voller Stolz. Dabei hatte er Ende der vergangenen Runde nach einer Pause wieder die Regie übernommen. Zudem kam diese Saison mit Martin Teppich und Taric Chamli Verstärkung aus der ersten Mannschaft. Wichtig auch, dass Koray Tezcan im Winter von Genclerbirligi Bischofsheim dazu stieß. „Christos Sinis, Mehmet Gürbüz und Emre Kücükyavuz hatten ebenfalls einen großen Anteil an der Meisterschaft“, betont Gömbel.

Ein Toptorjäger, aber Titel ist Teamprodukt

Bester Goalgetter war mit Abstand Kapitän Mohamed El Messaoudi, der mit über 30 Treffern klar die Torschützenliste der Liga anführt. Trainer Onur Gömbel kann jedoch der gesamten Mannschaft nur ein Lob aussprechen: „Wir haben einen starken Teamgeist und sehr viel Qualität im Kader.“ In der Hinrunde hatten sich die SSV-Kicker schon einen Vorsprung von acht Punkten an der Spitze erarbeitet. Wie der Coach hervorhebt, „konnten wir bis dahin zehn Siege in elf Spielen holen. Nur gegen Dersim II haben wir unnötig 5:6 verloren und zwei Elfmeter verschossen“ Ganz wichtig, dass gegen Hauptkonkurrent und Lokalnachbar Türkspor Raunheim ein klarer 3:0-Erfolg gelang. „Türkspor hat dann in der Winterpause noch mal aufgerüstet, aber wir haben uns nicht mehr einholen lassen und im Rückspiel ein 0:3 noch zum 3:3 ausgeglichen“

Mannschaft formen, die eins höher gut mithalten kann

So konnte Gömbel mit seinem Team dann am 10. Mai nach dem klaren 6:1 bei Eintracht Rüsselsheim II den Aufstieg feiern und blickt nun voller Optimismus der neuen Saison entgegen: „Der Kern bleibt zusammen. Punktuell werden wir uns noch verstärken und wollen eine Mannschaft formen, die in der B-Liga gut mithalten kann.“