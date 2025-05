SSV Rantzau verpflichtet Duo von Meister Nikola Tesla

Mit dem 34-jährigen Argentinier Xano sichert sich der SSV einen erfahrenen Stürmer, der vor allem im Strafraum seine Stärken hat. „Xano ist genau der Spielertyp, der uns zuletzt gefehlt hat“, sagt Liga-Manager Otto Hartlieb. Gemeinsam mit Cheftrainer Tobias Thiede führte Hartlieb die Gespräche – mit Erfolg: „Die Chemie hat sofort gestimmt. Bereits am nächsten Tag kam seine Zusage.“

Beim SSV Rantzau wird auch nach dem letzten Spieltag nicht die Füße hochgelegt. Zwei Wochen nach dem Saisonfinale in der Hammonia-Landesliga arbeitet der Traditionsverein aus Barmstedt bereits mit Hochdruck am Kader für die kommende Spielzeit und meldet nun zwei prominente Neuzugänge: Vom Ligakonkurrenten und Meister FK Nikola Tesla stoßen Ezequiel Bautista Barbera, genannt „Xano“, sowie Néstor Miguel Garcia Luengo zum Team.

Doch Xano kommt nicht allein. Auch der 20-jährige Néstor Miguel Garcia Luengo zieht es nach Barmstedt. Der offensive Mittelfeldspieler gilt als großes Talent und bringt frischen Wind ins Zentrum. Der SSV freut sich auf einen entwicklungsfähigen, ambitionierten Spieler und auf eine neue kreative Komponente im Spiel nach vorn.

Beide Spieler kommen vom FK Nikola Tesla, der sich in dieser Saison mit einer starken Leistung den Aufstieg in die Oberliga sicherte. Der SSV Rantzau gratuliert dem Konkurrenten und wünscht viel Erfolg in der höheren Spielklasse – auch als Zeichen sportlicher Fairness.