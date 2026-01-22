SSV Rantzau setzt auf Kontinuität im Trainerteam Cheftrainer Tobias Thiede und Co-Trainer Helge Köpcke verlängern ihre Verträge über die laufende Saison hinaus. Verlinkte Inhalte Landesliga Hammonia SSV Rantzau Otto Hartlieb Tobias Fred Thiede

Der SSV Rantzau hat die Verträge mit Cheftrainer Tobias Thiede und Co-Trainer Helge Köpcke verlängert. Thiede, der seit dem Sommer 2025 die 1. Herrenmannschaft betreut, wird auch in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie stehen. Damit setzt der Verein weiterhin auf einen Trainer, der dem SSV Rantzau seit vielen Jahren eng verbunden ist.

Insgesamt blickt Thiede auf 17 Jahre im Verein zurück, in denen er als Spieler, Co-Trainer und Trainer tätig war. Die aktuelle Verlängerung markiert ein weiteres Kapitel seiner Laufbahn beim SSV Rantzau. Auch Co-Trainer Helge Köpcke bleibt dem Verein erhalten. Er war im Sommer 2025 zum SSV gestoßen und ergänzt weiterhin das Trainerteam der ersten Mannschaft.