SSV Rantzau setzt auf Kontinuität im Trainerteam

Der SSV Rantzau hat die Verträge mit Cheftrainer Tobias Thiede und Co-Trainer Helge Köpcke verlängert. Thiede, der seit dem Sommer 2025 die 1. Herrenmannschaft betreut, wird auch in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie stehen. Damit setzt der Verein weiterhin auf einen Trainer, der dem SSV Rantzau seit vielen Jahren eng verbunden ist.
Insgesamt blickt Thiede auf 17 Jahre im Verein zurück, in denen er als Spieler, Co-Trainer und Trainer tätig war. Die aktuelle Verlängerung markiert ein weiteres Kapitel seiner Laufbahn beim SSV Rantzau.
Auch Co-Trainer Helge Köpcke bleibt dem Verein erhalten. Er war im Sommer 2025 zum SSV gestoßen und ergänzt weiterhin das Trainerteam der ersten Mannschaft.
Liga-Manager Otto Hartlieb begründete die Entscheidung mit Blick auf die sportliche Ausrichtung des Vereins. Thiede und Köpcke seien qualifizierte und hochmotivierte Trainer, die ihre Aufgaben mit großer Leidenschaft erfüllten. Die Vertragsverlängerungen sorgten für Planungssicherheit und ermöglichten es, die sportliche Entwicklung der Mannschaft über die laufende Saison hinaus strategisch zu gestalten.
Im Anschluss an die Bekanntgabe der Vertragsverlängerungen veröffentlichte der Verein ein aktuelles Interview, das Günter Thiel mit Tobias Thiede und Helge Köpcke geführt hat.