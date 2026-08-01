SSV Rantzau holt Ben Dreger in die Landesliga

Das ist Ben Dreger. – Foto: k.a.

Der SSV Rantzau hat seinen ersten Zugang bekannt gegeben. Ben Dreger schließt sich dem Klub aus der Landesliga Hammonia an und wurde vom Verein in einem kurzen Vorstellungsvideo präsentiert. Der 22-Jährige kommt aus Schleswig-Holstein und war in der vergangenen Saison für FC Fetih-Kisdorf aktiv. Im FuPa-Profil wird Dreger als Abwehrspieler geführt, zudem sind dort 28 Spiele und fünf Tore für Fetih-Kisdorf in der Saison 2025/26 vermerkt.

In seiner Vorstellung richtet sich Dreger direkt an die neue Mannschaft und das Umfeld: „Moin Rantzau, ich bin Ben, 22 Jahre alt, komme aus der letzten Saison von Fetih Kisdorf aus Schleswig-Holstein, spiele Linksverteidiger, wahlweise auch innen, und ich freue mich auf eine geile Saison hier auf der Düsterlohe und bis bald.“

Defensiv flexibel einsetzbar

Damit bekommt Rantzau einen Spieler, der vor allem auf der linken Abwehrseite eingeplant werden kann, nach eigener Aussage aber auch innen verteidigt. Das Profil passt zu einem Kaderbaustein, der der Mannschaft zusätzliche Möglichkeiten in der Defensive geben soll. Dreger ist laut FuPa 1,87 Meter groß und hat den linken Fuß als starken Fuß hinterlegt.

Für den SSV Rantzau ist die Personalie zugleich der Auftakt in die externe Kaderplanung. Nach der Vorstellung des ersten Zugangs dürfte in den kommenden Wochen weiter sichtbar werden, wie der Landesliga-Klub seinen Kader für die neue Saison ausrichtet.