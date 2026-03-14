SSV Plittersdorf: Trainer Zakaria Rabah tritt überraschend zurück Zakaria Rabah tritt beim SSV Plittersdorf zurück. Fobassam übernimmt von Andreas Santner · Heute, 08:39 Uhr · 0 Leser

Zakaria Rabah (li.) ist nicht mehr Trainer beim SSV Plittersdorf. Für ihn übernimmt bis auf Weiteres Albert Fobassam (re.). – Foto: Tim Zengler / Jana Vukota

In einer sportlich schwierigen Situation muss der Tabellenvorletzte der Kreisliga A Bonn ab sofort ohne seinen bisherigen Chefcoach auskommen. Zakaria Rabah hat nach einem enttäuschenden Rückrundenauftakt seinen Rücktritt erklärt.

Die sportliche Bilanz des SSV Plittersdorf im Kalenderjahr 2026 liest sich ernüchternd. Aus den bisherigen vier Partien nach der Winterpause konnte die Mannschaft lediglich einen Zähler beim Remis gegen den direkten Konkurrenten FC Pech einfahren. Am vergangenen Wochenende setzte es zudem eine bittere 1:2-Heimpleite gegen den Oberkasseler FV – ein weiterer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Mit aktuell 14 Punkten rangiert der SSV auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits fünf Zähler, wobei im bisherigen Saisonverlauf lediglich drei Siege zu Buche stehen. In dieser brenzligen Phase entschied sich der 34-jährige Rabah, der das Team erst 2025 übernommen hatte, nun für einen harten Schnitt.

Rabah: „Platz für neue Impulse machen“ Zakaria Rabah sah in seinem Schritt die Notwendigkeit für eine Veränderungen. Die Entscheidung sei ihm nach intensiver Überlegung nicht leichtgefallen. „Diese Mannschaft und der Verein bedeuten mir sehr viel. Gerade deshalb war es für mich wichtig, ehrlich zu mir selbst zu sein und den richtigen Zeitpunkt zu wählen, um Platz für neue Impulse zu machen“, erklärt Rabah. Besonders hob er den Zusammenhalt innerhalb des Teams hervor und richtete dankende Worte an die sportliche Leitung: „Ein besonderer Dank gilt dabei Jochen, der mich vom ersten Tag an unterstützt und mir immer den Rücken gestärkt hat. Diese Unterstützung werde ich nie vergessen.“