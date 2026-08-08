SSV Plittersdorf mit Neustart: "Klassenerhalt nicht verdient gehabt"

Der SSV Plittersdorf muss nach drei Spielzeiten in der Kreisliga A Bonn den Gang ins Unterhaus antreten. Nach dem Abstieg als Tabellenvorletzter soll nun Elias Beissel an der Seitenlinie für den nötigen Schwung im neuen Umfeld sorgen.
Das dreijährige Kapitel in der Kreisliga A Bonn fand für den SSV Plittersdorf in der vergangenen Saison ein bitteres Ende. Als Tabellenvorletzter musste der Klub den Gang in die Kreisliga B hinnehmen. Den sportlichen Neustart begleitet fortan Elias Beissel. Der 29-Jährige war erst in der abgelaufenen Spielzeit als Spieler vom SSV Walberberg zu seinem ehemaligen Verein zurückgekehrt und übernimmt nun die Rolle des Cheftrainers.
Rückblickend redet der neue Übungsleiter nicht um den heißen Brei herum: „Wir wussten, dass wir eine schwere Saison vor uns hatten, aber der Klassenerhalt war das Ziel. Rückblickend kann man jedoch sagen, dass wir den Klassenerhalt nicht verdient hätten, und somit zurecht abgestiegen sind.“
Für die Aufgaben in der Kreisliga B präsentiert Plittersdorf ein neu aufgestelltes Trainerteam. Beissel wird an der Seitenlinie von Tiberio Domscheid als Co-Trainer unterstützt, während Kai-Uwe Palm dem Verein weiterhin als Torwarttrainer erhalten bleibt. Auch im Spielerkader gibt es Bewegung: Neben einigen Abgängen stehen dem Team durch die Genesung zuvor verletzter Akteure sowie durch frische Kräfte neue Optionen zur Verfügung. Neu im Aufgebot stehen Jonas Stenmans, Ibrahim Salama, Eldan Kasapovic, Elvedin Kasapovic und Christopher Wenzel.
Am 23. Juli bat das Trainergespann erstmals auf den Platz. Beissel blickt positiv auf die kommenden Wochen: „Ich freue mich auf eine intensive Vorbereitung mit anspruchsvollen Gegnern.“ Nach den Enttäuschungen des vergangenen Jahres liegt das Augenmerk in der neuen Liga primär darauf, die eigene Erfolgskurve wieder nach oben zu schrauben. „Nachdem wir in der letzten Saison nicht so viele Punkte holen konnten und häufig als Verlierer den Platz verlassen haben, geht es darum, diese Saison wieder mehr Spaß an dem Sport zu bekommen und vor allem wieder viele Spiele zu gewinnen“, beschreibt der Cheftrainer die Marschroute. Als Meisterschaftsfavoriten hat der 29-Jährige derweil den VfL Meckenheim auf dem Zettel.