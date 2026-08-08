SSV Plittersdorf mit Neustart: "Klassenerhalt nicht verdient gehabt" Nach drei Jahren im Bonner Oberhaus will der Klub unter neuer Regie wieder in die Erfolgsspur. von red · Heute, 08:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: Boris Hempel

Der SSV Plittersdorf muss nach drei Spielzeiten in der Kreisliga A Bonn den Gang ins Unterhaus antreten. Nach dem Abstieg als Tabellenvorletzter soll nun Elias Beissel an der Seitenlinie für den nötigen Schwung im neuen Umfeld sorgen.

Beissel: "Zurecht abgestiegen" Das dreijährige Kapitel in der Kreisliga A Bonn fand für den SSV Plittersdorf in der vergangenen Saison ein bitteres Ende. Als Tabellenvorletzter musste der Klub den Gang in die Kreisliga B hinnehmen. Den sportlichen Neustart begleitet fortan Elias Beissel. Der 29-Jährige war erst in der abgelaufenen Spielzeit als Spieler vom SSV Walberberg zu seinem ehemaligen Verein zurückgekehrt und übernimmt nun die Rolle des Cheftrainers. Rückblickend redet der neue Übungsleiter nicht um den heißen Brei herum: „Wir wussten, dass wir eine schwere Saison vor uns hatten, aber der Klassenerhalt war das Ziel. Rückblickend kann man jedoch sagen, dass wir den Klassenerhalt nicht verdient hätten, und somit zurecht abgestiegen sind.“