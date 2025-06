SSV-Oldies krönen ihre erfolgreiche Saison

Das Endspiel auf dem Platz des VfR Fischeln begann für den SSV optimal: Bereits in der ersten Minute eroberte Christian Zischler in der eigenen Hälfte den Ball und schickte Simon Webers mit einem langen Pass auf die Reise. Der Stürmer setzte sich im Sprintduell durch und verwandelte zur 1:0-Führung. Danach überließen die Strümper dem Gegner weitgehend das Mittelfeld, standen defensiv kompakt und setzten auf Konter. St. Tönis kam lediglich zu harmlosen Distanzschüssen.

Ein zweiter Treffer der Strümper wurde Mitte der ersten Halbzeit wegen einer diskutablen Abseitsentscheidung aberkannt – der Ball war eigentlich vom Gegner gespielt worden. Kurz darauf schlugen die Gäste überraschend zurück: Janis Marx traf in der 27. Minute mit einem satten Schuss aus rund 20 Metern zum 1:1. Der Ball sprang vom Innenpfosten ins Netz, SSV-Torwart Benny Willing war chancenlos. Doch Strümps Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Webers war erneut zur Stelle, als er in der 35. Minute einen langen Ball clever annahm und souverän zum 2:1 vollstreckte.

Chancenarmut in Durchgang zwei