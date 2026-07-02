SSV Nörten-Hardenberg verstärkt Offensive und setzt auf eigene Talente

– Foto: Sascha Drenth

Der SSV Nörten-Hardenberg treibt seine Kaderplanung für die kommende Bezirksliga-Saison voran. Der Verein hat mit Alexander Lasek und Tarkan Tahiri zwei offensive Verstärkungen vorgestellt. Zudem bleiben Killian Kurmes und Leron Molov, zwei Spieler aus der eigenen Jugend, weiterhin fester Bestandteil der ersten Herrenmannschaft.

Alexander Lasek wechselt von der SG Denkershausen/Lagershausen an die Bünte und wird künftig das schwarz-gelbe Trikot tragen. Der Offensivspieler soll der Mannschaft zusätzliche Qualität, Ehrgeiz und Leidenschaft verleihen. Beim SSV wird der Neuzugang nicht nur sportlich, sondern auch menschlich als passende Ergänzung für den Kader gesehen.

Trainer Yusuf Beyazit ordnet die Verpflichtung entsprechend ein: „Mit Aleksander bekommen wir einen jungen, ehrgeizigen Offensivspieler dazu, der gut zu unserer Mannschaft passt.“ Für Lasek beginnt damit ein neues Kapitel beim SSV Nörten-Hardenberg, der sich von ihm zusätzliche Impulse im Angriffsspiel erhofft.

Auch Tarkan Tahiri schließt sich dem Bezirksligisten an. Der offensive Mittelfeldspieler kommt von der SV Groß Ellershausen/Hetjershausen und bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus leistungsorientierten Spielklassen mit. In seiner fußballerischen Ausbildung spielte Tahiri unter anderem in der A-Junioren-Bundesliga beim KSV Hessen Kassel. Anschließend sammelte er weitere Erfahrungen bei der SVG Göttingen, bevor er zuletzt für Groß Ellershausen/Hetjershausen auflief.

Beyazit plant mit Tahiri vor allem auf der Zehnerposition. „Tarkan ist ein super ehrgeiziger Spieler, der auf vielen Positionen eingesetzt werden kann. Ich plane mit ihm allerdings auf der Zehnerposition“, sagte der Trainer. Besonders hebt Beyazit dessen linken Fuß, die fußballerischen Anlagen und die Persönlichkeit des Neuzugangs hervor: „Er verfügt über einen sehr starken linken Fuß, bringt hervorragende fußballerische Anlagen mit und ist auch menschlich ein absoluter Gewinn. Ich freue mich sehr, dass er sich für uns entschieden hat.“

Neben den externen Zugängen setzt der SSV Nörten-Hardenberg auch auf Kontinuität aus den eigenen Reihen. Killian Kurmes und Leron Molov gehören auch in der kommenden Saison zum Kader der ersten Herren. Beide stammen aus der eigenen Jugend und konnten bereits in der Rückrunde Erfahrungen im Herrenbereich sammeln.

Für den Verein hat dieser Weg eine besondere Bedeutung. Spieler aus der eigenen Nachwuchsarbeit bis in die erste Mannschaft zu führen, gilt beim SSV als wichtiges Zeichen für die Durchlässigkeit innerhalb des Vereins. Kurmes und Molov sollen nun ihre Entwicklung im Bezirksliga-Kader fortsetzen und sich weiter an den Herrenfußball gewöhnen.

Auch Beyazit blickt positiv auf die beiden Eigengewächse. „Ich freue mich sehr auf die beiden Jungs. Es sind zwei sehr talentierte Fußballer, die bereits in der Rückserie gezeigt haben, dass sie uns weiterhelfen können. Umso mehr freut es mich, dass beide auch in der kommenden Saison bei uns bleiben“, sagte der Trainer.

Mit den Verpflichtungen von Lasek und Tahiri sowie dem Verbleib von Kurmes und Molov setzt der SSV Nörten-Hardenberg auf eine Mischung aus externen Offensivimpulsen und eigener Nachwuchsarbeit. Für die kommende Bezirksliga-Saison will der Verein damit sowohl die Qualität im vorderen Bereich erhöhen als auch jungen Spielern aus dem eigenen Umfeld weiter Verantwortung geben.