SSV Nörten-Hardenberg und SG Werratal dominieren den Bezirksliga-Start

TuSpo Petershütte – SV Groß Ellershausen-Hetjershausen 3:3 Ein abwechslungsreiches Spiel endete mit einem Unentschieden. Petershütte startete stark, doch Groß Ellershausen drehte die Partie bis zur 53. Minute. In der Schlussphase erzielte Daniel Schmidt den Ausgleich für Petershütte, nachdem beide Seiten mehrfach geführt hatten.

SG Bergdörfer – SCW Göttingen 2:2

In einer von Bergdörfer dominierten Partie gingen die Gastgeber durch Philipp Bode früh in Führung, doch SCW drehte das Spiel durch Tore von Ingmar Peters und Paul Grothoff. Bode sorgte mit seinem zweiten Treffer für den verdienten Endstand.

SG Bergdörfer: Jonas Schnepel, Philipp Kühne, Simon Dluzinski, Adrian Hobrecht, Bastian Senger (74. Andre Diederich), Dominink Diedrich, Philipp Bode, Paul Müller (54. Tim Wedekin), Santee Nimely, Jens Ringling, Luca Michael Rusalo (70. Lennart Jauz) - Trainer: Fabio Fröchtenicht

SCW Göttingen: Enno-Bendix Behrens, Marc-Jannis Käding, Erik Schaper, Luis Martsch (58. Ole Düsing), Tim-Lennart Strüber, Alexander Probst, Paul Grothoff, Rico Simon (71. Luca Schmerbach), Lucca Sielaff, Ingmar Peters, Konstantin Brockmann - Trainer: Steffen Claassen - Trainer: Jasper Frohn - Trainer: Marc-Eugen Zimmermann

Tore: 1:0 Philipp Bode (16.), 1:1 Ingmar Peters (55.), 1:2 Paul Grothoff (80.), 2:2 Philipp Bode (83.)