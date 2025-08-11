SSV Nörten-Hardenberg und SG Werratal dominieren den Bezirksliga-Start

Der erste Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 bot packende Duelle, in denen besonders SSV Nörten-Hardenberg und SG Werratal mit starken Offensivleistungen überzeugten. Zahlreiche Tore und umkämpfte Partien prägten den Auftakt.
TuSpo Petershütte – SV Groß Ellershausen-Hetjershausen 3:3
Ein abwechslungsreiches Spiel endete mit einem Unentschieden. Petershütte startete stark, doch Groß Ellershausen drehte die Partie bis zur 53. Minute. In der Schlussphase erzielte Daniel Schmidt den Ausgleich für Petershütte, nachdem beide Seiten mehrfach geführt hatten.
TuSpo Petershütte: Artem Bilyi, Jannis Kleeberg, Marco Mügge (56. Louis Schalitz), Rouven Fricke, Fabian Bartels, Niclaas Domjahn, Daniel Schmidt, Finn Killig (84. Fabio Gonsior), Jonas Ahfeldt, Jonah Kriebel, Ben Steinbrück (56. Denys Bilyi) - Trainer: Sascha Dempwolf
SV Groß Ellershausen-Hetjershausen: Marvin Gutacker, Dominik Jager, Marcel Avon (85. Michel Bajanow), Justin Gütnher, Nico Apel, Fabio Bösebeck, Anil Latify, Maksut Avdulahi (75. Steven Albrecht), Jonas Müller, Milo Apel, Dzovani Ramadani (88. Andino Tahiri) - Trainer: Ercan Beyazit
Tore: 1:0 Finn Killig (2.), 1:1 Dzovani Ramadani (40.), 1:2 Milo Apel (53.), 2:2 Louis Schalitz (61.), 2:3 Nico Apel (80.), 3:3 Daniel Schmidt (86.)
SG Bergdörfer – SCW Göttingen 2:2
In einer von Bergdörfer dominierten Partie gingen die Gastgeber durch Philipp Bode früh in Führung, doch SCW drehte das Spiel durch Tore von Ingmar Peters und Paul Grothoff. Bode sorgte mit seinem zweiten Treffer für den verdienten Endstand.
SG Bergdörfer: Jonas Schnepel, Philipp Kühne, Simon Dluzinski, Adrian Hobrecht, Bastian Senger (74. Andre Diederich), Dominink Diedrich, Philipp Bode, Paul Müller (54. Tim Wedekin), Santee Nimely, Jens Ringling, Luca Michael Rusalo (70. Lennart Jauz) - Trainer: Fabio Fröchtenicht
SCW Göttingen: Enno-Bendix Behrens, Marc-Jannis Käding, Erik Schaper, Luis Martsch (58. Ole Düsing), Tim-Lennart Strüber, Alexander Probst, Paul Grothoff, Rico Simon (71. Luca Schmerbach), Lucca Sielaff, Ingmar Peters, Konstantin Brockmann - Trainer: Steffen Claassen - Trainer: Jasper Frohn - Trainer: Marc-Eugen Zimmermann
Tore: 1:0 Philipp Bode (16.), 1:1 Ingmar Peters (55.), 1:2 Paul Grothoff (80.), 2:2 Philipp Bode (83.)
TSV Landolfshausen/Seulingen – Sparta Göttingen 2:1
Landolfshausen/Seulingen setzte sich in einer engen Partie knapp gegen Sparta Göttingen durch. Sparta ging durch Grzegorz Podolczak früh in Führung, doch Ladushan Ravindran und Nico Diedrich drehten das Spiel zugunsten der Gastgeber. Der späte Siegtreffer sorgte für wichtige 3 Punkte zum Saisonstart für den letztjährigen Tabellenvierten.
TSV Landolfshausen/Seulingen: Leo Karl Lüdecke, Tim Krellmann, Maximilian Purschke, Justin Ramon Pohl, Fredrik Grimm, Nico Diedrich, Ladushan Ravindran, Steven Celik (82. Nick Matti Butzke), Jannik Meck (88. Christoh Zapfe), Jona Lippenat, Lino Häger - Trainer: Florian Jünemann
Sparta Göttingen: Moumen Kam Naksh, Kürsat Akcay, Edward Obilici (72. Alfred Yeboah), Ali Nasreddine (38. Erson Saciri), Marvin Winkler, Mazlum Dogan, Dino Dzajic, Mathis Gleitze (76. Erdem Kazan), Richmond Sam, Grzegorz Podolczak (63. Ibrahim Koc), Mario Kame - Trainer: Enrico Weiß - Trainer: Jan Lohmann
Tore: 0:1 Grzegorz Podolczak (50.), 1:1 Ladushan Ravindran (56.), 2:1 Nico Diedrich (88.)
SV Rotenberg – SC Hainberg 1:3
SC Hainberg überzeugte mit einer kompakten Leistung und führte schnell mit 3:0 durch Treffer von Schweighardt, Sylla und Mc Galty. Rotenberg konnte nur noch durch Pascal Schiller verkürzen. Hainberg startet mit einem souveränen Auswärtssieg und steht nun auf Rang vier.
SV Rotenberg: Leon Hass, Moritz Stange, Jonas Degener, Justin Sommer, Jannis Degener (45. Luis Marlon Borchardt), Lukas Degener (24. Jannik Baumgärtel), Dennis Tauchmann, Mattis Mühlhaus (70. Julius Hose), Pascal Schiller, Timon Lutz - Trainer: Christopher Meyna
SC Hainberg: Justus Mühlhausen, Carl Frieder Behrendt (46. Lukas Lukas), Vanja Gligoric, Sanjay Paramarajah (54. Benedikt Nikolas Friedrich Fechner), Bela Noe, Noel-Elias Schweighardt (80. Ishimwe Idrissa), Sekou Sylla, Leighton Mc Galty, Vivakaran Paramarajah, Leon Pfeifer, Boris Munyurwa - Trainer: Oliver Hille - Trainer: Lars Willmann
Tore: 0:1 Noel-Elias Schweighardt (28.), 0:2 Sekou Sylla (32.), 0:3 Leighton Mc Galty (67.), 1:3 Pascal Schiller (82.)
SG Lenglern – SG Werratal 2000 2:5
Werratal kam nach einem Doppelschlag von Lenglern in Person von Psotta (17.) und Boßmann (31.) in Rückstand, zeigte aber eine starke Aufholjagd. Leon Fromm und Kai Armbrust drehten das Spiel mit insgesamt fünf Treffern für die Gäste. Lenglern konnte nicht dagegenhalten und kassierte somit die erste Niederlage, während Werratal mit 3 Punkten und 5:2 Toren auf Rang zwei klettert.
SG Lenglern: Nico Boßmann, Jannik Psotta - Trainer: Timo Friedrichs - Trainer: Dehran Dilaj
SG Werratal 2000: Leon Fromm, Kai Armbrust - Trainer: Matthias Weise
Tore: 1:0 Jannik Psotta (17.), 2:0 Nico Boßmann (31.), 2:1 Kai Armbrust (52.), 2:2 Leon Fromm (67.), 2:3 Kai Armbrust (75.), 2:4 Leon Fromm (81.), 2:5 Leon Fromm (90.)
SG Niedernjesa v.1925 – VfR Dostluk Osterode 3:1
Niedernjesa drehte die Partie nach einem frühen Rückstand durch Tore von Aschenbrandt, Brömsen und Kuhlemeier. Dostluk konnte den Fehlstart nicht verhindern und verlor gegen den Aufsteiger. Mit 3 Punkten und 3:1 Toren platziert sich Niedernjesa auf Tabellenplatz drei.
SG Niedernjesa v.1925: Pascal Aschenbrandt, Jan Kuhlemeier, Dominik Marcel Brömsen
VfR Dostluk Osterode: Timo Henke - Trainer: Andre Krzyminski
Tore: 0:1 Timo Henke (9.), 1:1 Pascal Aschenbrandt (20.), 2:1 Dominik Marcel Brömsen (51.), 3:1 Jan Kuhlemeier (58.)
RSV Göttingen – 1. SC Göttingen 05 II 0:2
Die zweite Mannschaft von Göttingen 05 gewann auswärts durch Treffer von Bukari und Böll. RSV kam trotz einiger Wechsel offensiv kaum zur Entfaltung. Göttingen 05 startet mit einem Auswärtssieg und belegt Rang fünf.
RSV Göttingen: Darius Rohleder, Jan Frederik Pöge (94. Louis Filian Fuchs), Paul Horns (89. Florian Vielmäder), Niclas Pfeifenschneider, Andre Stanko (57. Lennart Jonathan Perczynski), Julian Arnecke, Maximilian Schillig, Torben-Frederik Lemmer, Kevin Müller (74. Damian Esteban Pachon Campos), Patrick Jühne (57. Melvin Madubuike), Len Brack - Trainer: Lasse Ahl - Trainer: Lenz Willnow
1. SC Göttingen 05 II: Jannis Ernst, Simon Knost (74. Luis Jörg Zimmerling), Ole Grams, Niklas Jopp, Jakob Schöngart (74. Yoro Ange Cedric Sacki) (89. Jonas Brinkmann), Victor Bukari (65. David Alexander Sprössig), Helge Schulz, Mercurios Hanna, Carlos Mücke, Laurin Böll - Trainer: Philipp Käschel - Trainer: Philipp Ernst
Tore: 0:1 Victor Bukari (32.), 0:2 Laurin Böll (52.)
SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen – SSV Nörten-Hardenberg 2:5
Die Gäste aus Nörten-Hardenberg setzten sich mit einem dominanten Auftritt durch. Nach einem schnellen Ausgleich schoss Luis Ehrhardt in der zweiten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick (49., 51., 62.) und ebnete den Sieg. Joel Hain und Christopher Rotter rundeten den Erfolg ab, während Denkershausen nur durch Noah Ellies und Joel Hain Treffer erzielte. Mit 3 Punkten und 5:2 Toren führt Nörten-Hardenberg die Tabelle an.
SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen: Paul Brollik, Paul Yannic Grenz (64. Fabian Hohmeier), Arne Nickel, Ioannis Zachos, Rafael Sieghan, Noah Ellies (86. Julius-Mathis Seeger), Jannis Benedict Brandt (86. Kayhan Cibil), Aleksander Lasek (53. Joel Hain), Sean-Evan Brauns, Niklas Mönning (64. Timo Beihse), Marcel Braun - Trainer: Christopher Heise
SSV Nörten-Hardenberg: Nico Kaufmann, Silvan Steinhoff, Theo Alder, Michael Strauchmann, Johannes Wehr (59. Christopher Rotter), Luis Ehrhardt (90. Hakar Rashow), Andre Schannor (83. Max Schröder), Sergej Schwabauer, Lennart Sinram-Krückeberg, Patrick Hebeler, Noah Samuel Reinholz - Trainer: Oliver Gremmes - Trainer: Kevin Martin
Tore: 0:1 Andre Schannor (44.), 1:1 Noah Ellies (47.), 1:2 Luis Ehrhardt (49.), 1:3 Luis Ehrhardt (51.), 1:4 Luis Ehrhardt (62.), 2:4 Joel Hain (76.), 2:5 Christopher Rotter (90.)