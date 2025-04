SSV Neumünster/Unterschöneberg – SV Aislingen 2:1

In letzter Sekunde verloren die Kapellenbergler ihr wohlverdientes Ostergeschenk. Dabei starteten sie gut in die Partie beim Tabellenersten. Nach 26 Minuten gingen die SVA – ler sogar in Führung: Fabian Müller legte auf André Lößner ab, der das Leder über den gegnerischen Torwart unter die Querlatte bugsierte. Tom Wagner verfehlte kurz darauf die Chance auf das 2:0 um Haaresbreite. Auf der Gegenseite war Simon Eberle beim Versuch von Daniel Kränzle gefordert. Julian Vogg und Fabian Schrodi waren ebenfalls erfolglos. Eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff nutzten die Platzherren mit Fabian Greiler einen Abpraller zum Ausgleich. Die Gastgeber nahmen das Heft nun mehr und mehr in die Hand, doch Aislingen hielt wacker dagegen. In der Nachspielzeit klingelte es dann im Aislinger Gehäuse. Auf Grund eines Foulspiels wurde ein Angriff, der ebenfalls ein Tor gewesen wäre, abgepfiffen. Den fälligen Freistoß platzierte Christian Wink dann gekonnt zum 2:1 in den Maschen. Aus war der Traum der Punkteteilung – doch Aislingen kann definitiv gehobenen Hauptes vom Platz des Tabellenführers gehen!

Autor: Elisabeth Sturm