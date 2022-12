SSV Mühlhausen: Woller unterschreibt für die kommende Spielzeit Bezirksligist SSV Mühlhausen ist im Sturzflug seit der Suspendierung von Torjäger David Bernsdorf & Co.

Irgendwie muss der Klassenerhalt unter Interimscoach Marco Slupek geschafft werden, um zukünftig wieder oben anklopfen zu können. Das ist das Ziel, was mittelfristig mit Marc Woller angegangen werden soll. Der kürzlich beim Landesliga-Spitzenreiter SG Bockum-Hövel plötzlich entlassene 54-Jährige hat einen ab 1. Juli 2023 geltenden Zwei-Jahres-Vertrag beim Unnaer Verein unterschrieben.

Dies gab der SSV Mühlhausen heute mit folgender Meldung auf Social Media bekannt:

"Nachdem in der jüngsten Vergangenheit die Trennung vom Trainerteam um Adrian Ruzok bekanntgegeben worden war, hat der SSV noch vor der Winterpause wichtige personelle Entscheidungen treffen können. Am gestrigen Mittwoch einigte sich die Sportliche Leitung des Vereins mit dem erfahrenen Trainer Marc Woller auf einen zum 01.07.2023 beginnenden Zweijahresvertrag. Mit dem 54-Jährigen bekommt der SSV zur neuen Saison 2023/24 die absolute Wunschlösung für die Trainerbank, blickt Marc Woller doch auf eine enorme Erfahrung als Chef- und Co-Trainer zurück. Marc war u.a. beim SV Lippstadt, Westfalia Rhynern, Holzwickeder SC, SG Bockum-Hövel und dem SuS Kaiserau erfolgreich tätig. Mit dem SuS Kaiserau schaffte er seinerzeit den Aufstieg in die Landesliga, den SG Bockum-Hövel verließ er vor wenigen Wochen als Tabellenführer der Landesliga 4.