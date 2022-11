SSV Mühlhausen: Wechselhafte Saison schreibt neues Kapitel Staffel 8-Bezirksligist SSV Mühlhausen hat Chefcoach Adrian Ruzok entlassen.

Marco Slupek, der in Mühlhausen schon einmal als „Feuerwehrmann“ eingesprungen war und zuletzt für das Scouting zuständig war, übernimmt mit sofortiger Wirkung. Aktuell hat Mühlhausen noch sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsregion.

Nicht überraschend gab es daher zuletzt zwei Klatschen gegen den Geisecker SV (0:4) und Spitzenreiter TuS Hannibal (0:5). Es war nach der 4:6-Pleite gegen den VfL Kemminghausen die dritte Niederlage in Folge, die die Verantwortlichen trotz der eigentlich massiv verschlechterten Personalsituation dazu gebracht hat, auf der Trainerposition zu reagieren.

Lief es bis dahin sportlich nicht rund, schaffte Ruzok immerhin ein Zwischenhoch von vier Siegen in fünf Spielen. Es folgte bekanntlich die Suspendierung von vier Leistungsträgern , die den SSV nach hiesiger Meinung zu einem Abstiegskandidaten machten.

Diese Entscheidung fiel umso schwieriger, sind die Trainer doch tatsächlich nur bedingt verantwortlich für die sportliche Misere. Insbesondere Adrian Ruzok musste der bedenklich anmutenden personellen Entwicklung im Spielerkader Tribut zollen, sein Entscheidungsspielraum in puncto Aufstellung war dadurch dementsprechend beeinträchtigt.

Warum also dieser Weg? Der Vorstand muss neue Impulse setzen, um die Abwärtsspirale zu stoppen. Insbesondere vor dem wichtigen Derby bei der SG Massen am kommenden Sonntag will sich niemand vorwerfen lassen nicht alles versucht zu haben.

Aus diesem Grund übernimmt Marco Slupek ab sofort und in alleiniger Verantwortung die Mannschaft, um sie einerseits auf das letzte Spiel des Jahres vorzubereiten und andererseits, mit einer gezielten Vorbereitung, nach der Winterpause die Weichen für einen frühzeitigen Klassenerhalt zu stellen. Marco Slupek wird das Team bis zum Ende dieser Saison betreuen und steht darüber hinaus nicht zur Verfügung.

Der SSV Mühlhausen-Uelzen bedankt sich in aller Form bei Adrian, Basat und Enes für die geleistete Arbeit und wünscht allen viel Erfolg und alles Gute auf dem zukünftigen Lebensweg, verbunden mit möglichst hohem sportlichem Erfolg."