SSV mit Auswärtssieg in Hangelar

Mit dem VfR Hangelar gegen den Siegburger SV traf eine der formstärksten auf eine der formschwächsten Mannschaften der Liga aufeinander. Während die Hausherren zuletzt 3 Siege in Folge einfahren konnten, waren die Gäste seit 5 Spielen sieglos.

Die Gäste begannen spielbestimmend und drückten den VfR hinten rein. Immer wieder brach ein Flügelspieler durch und brachte den Ball gefährlich in die Mitte, fand dort jedoch keinen Abnehmer. Häufiger rannte Jan aus seinem Kasten um die Bälle zu klären, das erinnerte ein wenig an Manuel Neuer 2014 gegen Algerien.

Hangelars beste Phase

Nach dem druckvollen Beginn des SSV fanden die Hausherren immer besser ins Spiel und erarbeiteten sich mehrere hochkarätige Chancen. Nach etwa einer halben Stunde konnte Timo einen Querpass von Khaled ins leere Tor zur verdienten Führung einschieben. Hangelar muss sich trotzdem vorwerfen in dieser Phase zu viele Chancen liegen gelassen zu haben.

Ausgleich kurz vor der Halbzeit

Kurz vor dem Halbzeitpfiff leistete sich Filip einen folgenschweren Fehlpass. Die Gäste spielten den Konter gut aus und erzielten den Ausgleich. Zudem sah er für das Abräumen seines Gegenspielers im Nachhinein die gelbe Karte. So ging es mit einem 1:1 in die Kabine.

Fehlentscheidung führt zum 1:2

Kurz nach dem Pausenpfiff musste Merlin nach einem Zusammenprallen mit dem gegnerischen Torwart ausgewechselt werden. Unmittelbar danach drehten die Gäste das Spiel. Nach einem Kopfball standen plötzlich 2 Siegburger alleine vor dem Torwart und spielten das clever aus. Einziger Schönheitsfehler: Beide Spieler standen meterweit im Abseits, diese eindeutige Fehlentscheidung des Schiedsrichters löste Unmut bei den heimischen Fans aus. Es folgten lange Diskussionen zwischen einem Heim-Fan und dem Schiedsrichter.

Die Vorentscheidung

Nach einem abgefälschten langen Ball kam der Siegburger Toptorschütze an den Ball. Gute 23 Meter vom Tor entfernt schoss er von halbrechter Position ins lange Eck, der Abschluss saß genau, ein sehr schöner Treffer! Anschließend war das Spiel zerfahren und wurde immer wieder durch Diskussionen mit dem Schiedsrichter unterbrochen.

Wilde Schlussphase

Kurz vor dem Ablauf der regulären Spielzeit holte sich Filip die 2. gelbe Karte ab, damit war die Partie endgültig entschieden. Siegburg erzielte noch 2 Treffer, von denen mindestens eines abseitsverdächtig war, den Schlusspfiff setzte jedoch Fabi mit einem satten Schuss in die lange Ecke. Bei der von Henning getreten Ecke rannte sogar der Torwart Jan mit nach vorne.

Wie es weiter geht

Der SSV spielt nächste Woche zuhause gegen Meindorf. Dies wird auch Hangelars nächster Gegner sein, das Spiel wird jedoch erst in 3 Wochen stattfinden.