SSV Merten will „eine herausragende Saison krönen“

Mit dem Heimspiel gegen den FC Wegberg-Beeck endet für den SSV Merten eine außergewöhnlich erfolgreiche Saison in der Mittelrheinliga. 57 Punkte hat das Team von Trainer Bünyamin Kilic bislang gesammelt, mit einem Sieg könnte es Platz zwei hinter Meister Bonner SC sichern. Der Gegner aus Wegberg steht mit 48 Zählern auf Rang fünf, kann Merten also nicht mehr einholen – das Duell ist dennoch ein Prestigevergleich.

Die sportliche Planung für die neue Spielzeit ist bereits weit fortgeschritten. „Wir können voll die neue Saison planen. Da sind wir gerade voll im Gange und haben damit auch relativ früh angefangen. Einen Großteil des Kaders halten wir und es kommen Verstärkungen hinzu. Wir sind mit der Kaderplanung sehr zufrieden und so gut wie abgeschlossen.“ Die Vorbereitung für die neue Spielzeit steht bereits, auch ein gemeinsamer Saisonabschluss ist geplant. „Am Freitag werden wir noch einen Abschluss haben mit der Mannschaft zusammen.“

Beim 1:3 in Bonn am vergangenen Sonntag war Merten stark ersatzgeschwächt. „Wir waren überhaupt nicht gut besetzt. Es hatte seine Gründe – beruflich, krank, auch zum Teil angeschlagen gespielt. Leider konnten wir zweimal nicht in Bestbesetzung gegen den BSC spielen.“ Gegen Wegberg-Beeck soll es personell wieder besser aussehen.