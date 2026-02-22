SSV Merten verzweifelt im Derby an "Hexer" Berger

– Foto: LaBima

Der SSV Merten hat zum Rückrundenstart in der Mittelrheinliga den möglichen Sprung auf Rang drei verpasst. Beim SSV Bornheim kam das Team von Trainer Bünyamin Kilic nicht über ein 0:0 hinaus – trotz Feldüberlegenheit, zahlreicher Großchancen und eines verschossenen Handelfmeters. Für die Gastgeber war es hingegen ein leidenschaftlich erkämpfter Punktgewinn vor knapp 400 Zuschauern.

Nach einer kurzen Findungsphase übernahm Merten zunehmend die Kontrolle. Kilic erklärte später, dass sein Team auf dem kleinen Platz und ungewohntem Untergrund zwar schwer ins Spiel gekommen sei – doch nach 15 bis 20 Minuten habe man die Partie im Griff gehabt.

Die Partie begann intensiv. Beide Mannschaften gingen aggressiv in die Zweikämpfe, das Tempo war hoch. Bornheims Sportlicher Leiter Sharifo Osmann sprach von einem „sehr intensiven Spiel“, insbesondere die ersten 20 Minuten seien „von beiden Seiten extrem umkämpft“ gewesen. Für die Zuschauer es ein attraktives Derby.

Bereits in der ersten Halbzeit verzeichneten die Gäste mehrere klare Möglichkeiten. Ein Treffer von Winzent Suchanek wurde wegen vermeintlichen Abseits aberkannt. Zudem scheiterten Suchanek und Oubelkhiri am stark reagierenden Lukas Berger im Bornheimer Tor.

Kilic sprach nach dem Spiel von einem enormen Chancenplus: „Wir hatten gefühlt alle drei Minuten eine Topchance – das war mehr als nur ein Chancenplus.“ Die beste Gelegenheit vor der Pause hatte Pascal Köpp, der im Eins-gegen-eins jedoch am Torwart scheiterte, statt den Ball vorbei zu legen.

Berger wird zum Derby-Held

In der zweiten Halbzeit intensivierte Merten den Druck nochmals. Die Gäste spielten druckvoll, pressten hoch und erspielten sich eine Vielzahl an Abschlüssen. „Die zweite Halbzeit war eigentlich herausragend – sofern man die fehlenden Tore ausklammert“, so Kilic.

Ein entscheidender Moment folgte in der 70. Minute: Nach einem Handspiel im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Emirhan Özen trat an – und scheiterte an Bornheims Schlussmann Lukas Berger. Osmann bezeichnete seinen Keeper später als klaren „Man of the Match“. Neben einer starken Eins-gegen-eins-Parade habe er auch den „zweifelhaften Handelfmeter“ glänzend gehalten.

Kilic sah die Szene nüchterner. Der Strafstoß sei „nicht gut platziert“ gewesen, räumte er ein. Es war nicht der erste vergebene Elfmeter der Mertener in dieser Saison – ein wiederkehrendes Problem. „Dass wir erneut einen Elfmeter verschossen haben, ist bitter – langsam haben wir die ganze Mannschaft durch“, sagte der Trainer mit einem Anflug von Frust. Wenn man solche Chancen nicht nutze, könne man oben nicht dauerhaft mitspielen.

Zwei aberkannte Treffer, kein Tor

Neben dem vergebenen Strafstoß beklagte Merten weitere strittige Entscheidungen. Ein Kopfballtor von Jerome Propheter wurde wegen angeblichen Foulspiels nicht anerkannt. Aus Sicht Kilics wurden seiner Mannschaft insgesamt zwei Treffer verwehrt. Hinzu kamen „sechs oder sieben hochkarätige Möglichkeiten“, die entweder ungenutzt blieben oder vom überragenden Berger entschärft wurden.

Bornheim verteidigte mit großem Einsatz und war ersatzgeschwächt in die Partie gegangen: "Wir konnten nicht aus dem Vollem schöpfen. Wichtige Spieler wie der gesperrte Julio Molongua, Justin Krausa, Tom Buhl, Can Catak oder Younes Khabbach haben heute gefehlt", so Osmann, der hervorhob, dass man die individuelle Qualität Mertens gerade in den letzten 20 Minuten deutlich gespürt habe. Dennoch habe seine Mannschaft „mit extrem viel Leidenschaft und Herz“ dagegengehalten. Auch wenn man in der ersten Halbzeit selbst einen klaren Elfmeter vermisst habe, sei die Linie des Unparteiischen insgesamt in Ordnung gewesen – nur müsse man bei vergleichbaren Szenen auf beiden Seiten konsequent entscheiden.

Zwei verlorene Punkte für Merten

Für Kilic steht fest: „Das 0:0 in Bornheim sind für uns zwei verlorene Punkte.“ Seine Mannschaft habe alles investiert, personelle Ausfälle – darunter kurzfristig Torwart Luke Schäfer und Gaspard Fehlinger – kompensiert und durch Wechsel neue Impulse gesetzt. Der Konkurrenzkampf sei vorhanden, spielerisch habe man vieles richtig gemacht. „Die Jungs haben alles rausgehauen, ich kann ihnen keinen Vorwurf machen – außer eben, dass wir das Tor nicht getroffen haben.“

Bornheim hingegen nimmt den Punkt mit Genugtuung mit. „Das 0:0 ist am Ende absolut und zu 100 Prozent gerechtfertigt“, so Osmann.