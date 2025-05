SSV Merten verpflichtet Youngster von Fortuna Bonn

Engels, ein variabel einsetzbarer Linksfuß, gehört trotz seines jungen Alters bereits zu den auffälligeren Spielern im Seniorenbereich. Bereits in der vergangenen Saison sammelte der Angreifer erste Erfahrungen bei den Herren, als er noch für die U19 spielberechtigt war. In der Landesliga kam er dabei auf 15 Einsätze und erzielte zwei Tore. Parallel dazu war er in der U19-Mittelrheinliga aktiv und absolvierte 21 Partien, in denen er vier Treffer erzielte. In der aktuellen Saison hat Engels seine Rolle bei Fortuna Bonn weiter ausgebaut. In bislang 24 Spielen traf er sechsmal und bereitete fünf weitere Tore vor.

Arendt: "Schon länger in unserem Blickfeld"