SSV Merten verpflichtet Top-Talent Der 19-jährige Enrique Pato Rivas wechselt aus der U19-Nachwuchsliga zum Mittelrheinligisten. von red / PM · Heute, 08:51 Uhr · 0 Leser

Enrique Pato Rivas (re.) läuft künftig für den SSV Merten auf. – Foto: IMAGO IMAGES

Verstärkung für die Defensive von Trainer Bünyamin Kilic: Der SSV Merten hat nach dem vierten Platz in der vergangenen Mittelrheinliga-Saison ein hochveranlagtes Talent für die eigene Hintermannschaft verpflichtet. Vom FC Viktoria Köln wechselt Enrique Pato Rivas zu den Grün-Weißen und bringt wertvolle Erfahrungen aus dem Spitzenbereich des deutschen Juniorenfußballs mit.

Der SSV Merten treibt seine Kaderplanungen voran und setzt dabei auf ein vielversprechendes Nachwuchstalent. Der 19-jährige Enrique Pato Rivas wechselt mit sofortiger Wirkung nach Merten und wird künftig das Trikot des SSV überstreifen. Der Defensivspieler wurde bei Viktoria Köln auf höchstem Nachwuchsniveau ausgebildet und war in der abgelaufenen Spielzeit eine feste Größe in der U19 Nachwuchsliga. Insgesamt absolvierte der Innenverteidiger in dieser Saison 23 Partien für die Kölner. Der Innenverteidiger bringt neben seiner fundierten fußballerischen Ausbildung vor allem eine hohe Spielintelligenz, ausgeprägte Zweikampfstärke und eine starke Mentalität mit auf den Platz. Eigenschaften, die ihm den Übergang in den Herrenbereich der Mittelrheinliga erleichtern sollen.