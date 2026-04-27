SSV Merten verpflichtet Mittelfeld-Mann vom Regionalligisten Bonner SC Felix Erken schließt sich dem Tabellenfünfter der Mittelrheinliga an. von Andreas Santner · Heute, 13:04 Uhr · 0 Leser

Felix Erken (mitte) schließt sich dem SSV Merten an. – Foto: Boris Hempel

Der SSV Merten kann einen weiteren hochkarätigen Neuzugang für die kommende Spielzeit vermelden: Felix Erken wechselt vom Regionalligisten Bonner SC zum aktuellen Vizemeister.

Der Mittfeld-Regisseur stammt aus der Region und kennt die Wege zum Rüttersweg in die MerKur Arena bestens – im übertragenen Sinne könnte man sagen, er könnte den Weg zum Platz fast als Warm-Up zu Fuß absolvieren. Felix Erken genoss eine Top-Ausbildung bei Bayer Leverkusen, bevor er zum Bonner SC wechselte. Dort kommt er auf 56 Einsätze in der Mittelrheinliga und sammelte in der aktuellen Saison bereits 13 Regionalliga-Einsätze.

„Die Gespräche mit Felix waren von Anfang an auf Augenhöhe und von beidseitigem Interesse geprägt sehr intensiv. Felix hat uns direkt mitgeteilt, dass wir vom Bauchgefühl die richtige Wahl sind. Das Interesse vieler ambitionierter Vereine an ihm war tatsächlich sehr hoch. Wir können hier schon von einem Transfercoup sprechen, bei dem wir am Ende und vor allem Felix im Showdown überzeugen konnten“, zeigt sich der Sportliche Leiter Sharifo Osmaan des SSV hochzufrieden mit der Verpflichtung. „Wir sind überzeugt, dass Felix in der neuen Saison eine Schlüsselfigur bei uns sein wird“, so Osmaan weiter.