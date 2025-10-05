SSV Merten verliert in Pesch: „Wir sind keine Top-Mannschaft“

Der FC Pesch hat am sechsten Spieltag der Mittelrheinliga den ersehnten Befreiungsschlag gelandet. Mit einem 1:0-Heimsieg gegen den SSV Merten feierten die Kölner nicht nur ihren ersten Erfolg der Saison, sondern gaben zugleich die Rote Laterne ab. Chang-yoon Woo entschied die Partie in der 85. Minute mit einem satten Distanzschuss unter die Latte. Während die Pescher jubelten, verließ Merten enttäuscht den Platz – erneut ohne Punkte in der Fremde.

Trainer Adriano Terranova zeigte sich nach Abpfiff sichtlich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Die Mannschaft hat diese Woche hart trainiert, konzentriert trainiert und sie haben viel an Inhalt mitgenommen, was wir ihnen mitgegeben haben. Das hat die Mannschaft sehr, sehr gut umgesetzt. Ausschlaggebend war einfach das, was Fußball ausmacht: diese Teammoral und dieser Wille, wirklich noch den Extra-Meter zu laufen.“

Die Pescher, die bis dahin noch sieglos am Tabellenende standen, präsentierten sich kompakt und engagiert. Besonders Torwart Mertcan Akar erwies sich mehrfach als Rückhalt, als er gefährliche Abschlüsse der Gäste entschärfte – darunter in der Schlussphase, als er einen Schuss von Rikiya Ohashi spektakulär aus dem Winkel fischte. Terranova hofft nun, dass sein Team den Schwung mitnimmt: „Das stärkt ein bisschen das Selbstvertrauen. Jetzt hoffen wir, dass wir auch die nächsten Wochen daran anknüpfen können. Wir haben ein starkes Programm vor uns und werden schauen, inwieweit wir die Gegner ärgern können.“

Merten hadert mit fehlender Geschlossenheit

Auf der Gegenseite stand Ernüchterung. Trainer Bünyamin Kilic fand klare Worte: „Wir sind maßlos enttäuscht. Wir können auswärts erneut nicht punkten. Heute haben wir bewiesen, dass wir einfach keine Top-Mannschaft sind.“

Kilic kritisierte vor allem die fehlende mannschaftliche Geschlossenheit seiner Elf: „Es sind viele Eigenbrötler, viele wollen alleine glänzen. Ein Team macht eben aus, dass der eine für den anderen brennt. Und das haben wir heute nicht. Deswegen haben wir dann letztendlich, auch wenn das Chancenverhältnis deutlich für uns war, verdient verloren.“

Die Abgänge wichtiger Mentalitätsspieler wie Farid Bacevac und die Ausfälle von Kenan Akalp sowie Max Decker machen sich laut Kilic bemerkbar. „Wir kamen letztes Jahr sehr viel über Mentalität, über Überzahlspiele auf gewissen Positionen und unsere Zweikampfstärke. Und diese Zweikampfstärke ist uns vor allem mit Farid Bacevac weggefallen – und das spüren wir“, so der Coach.

Blick geht nach unten

Nach sechs Spielen steht Merten mit zehn Punkten zwar weiterhin in der oberen Tabellenhälfte, doch Kilic warnt vor falschen Erwartungen: „Das ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Dementsprechend gilt unser Blick nicht mehr nach oben, sondern eher nach unten. Und dementsprechend müssen wir wieder bei den Basics anfangen.“