SSV Merten testet bei Ajax Amsterdam

Der SSV Merten hat bei seiner Reise in die Niederlande Werbung für den Fußball aus der Mittelrheinliga betrieben. Beim NEC Nijmegen traf die Mannschaft auf die U21 des niederländischen Erstligisten und Champions-League-Anwärters und feierte einen auch in der Höhe verdienten 6:0-Erfolg.
Dabei überzeugte der SSV nicht nur mit dem Ergebnis, sondern vor allem mit seiner spielerischen Leistung. Die Mannschaft präsentierte sich von Beginn an konzentriert, mutig und spielerisch auf hohem Niveau. „Die Mannschaft hat eine unglaubliche Leistung gezeigt und damit auch Eigenwerbung betrieben“, lobte der Sportliche Leiter Sharifo Osmaan seine Spieler. Gleichzeitig betonte er, dass eine solche Reise alles andere als selbstverständlich sei.
„Wir fahren an einem Dienstag in die Niederlande. Die Jungs nehmen dafür Urlaub, arbeiten oder lernen teilweise sogar während der Fahrt im Bus. Das zeigt, welchen Stellenwert diese Mannschaft unserem Verein gibt. Für uns als SSV Merten ist es eine herausragende Sache, eine solche Einladung zu erhalten. Deshalb nehmen wir diese Möglichkeit sehr gerne wahr und wollen unseren Verein auch international präsentieren.“
Unterstützung für die Anreise erhält der SSV dabei von der Sieg Reha GmbH, die den Fuhrpark für die Reise unter der Woche zur Verfügung stellt und die Kosten für die Fahrt. „Dafür möchten wir uns ausdrücklich bedanken. Ohne solche Partner sind besondere Erlebnisse wie diese nicht möglich“, so Osmaan.
Nur kurze Zeit nach der Partie in Nijmegen meldete sich mit Ajax Amsterdam einer der renommiertesten Klubs beim Mittelrheinligisten und lud den SSV Merten zu einem Vergleich mit der zweiten Mannschaft ein. Die Ajax-Reserve spielt in der zweiten niederländischen Liga und verfügt über einen Kader, der mit zahlreichen Profispielern und Junioren-Nationalspielern besetzt ist. Für den SSV Merten ist die Einladung damit nicht nur sportlich eine außergewöhnliche Herausforderung, sondern zugleich eine besondere Anerkennung der bisherigen Arbeit.
„Wir sehen diese Einladung als großes Lob und als Anerkennung für das, was wir uns hier erarbeitet haben“, sagt Osmaan. „Gleichzeitig ist es aber auch eine Anerkennung für die Mittelrheinliga. Wir wollen zeigen, dass wir uns vor starken Verbänden wie Westfalen, Niederrhein oder Rheinland-Pfalz nicht verstecken müssen.“
Dass die Aufgabe gegen Ajax deutlich schwieriger werden dürfte als der Vergleich mit Nijmegen, ist allen Beteiligten bewusst. Trainer Bünyamin Kilic ordnet die sportliche Herausforderung entsprechend ein: „Ajax wird noch einmal ein ganz anderes Niveau darstellen. Die Qualität der zweiten Mannschaft ist enorm. Das würde ich ungefähr mit Viktoria Köln, also gutem Drittliganiveau, vergleichen.“
Dennoch wolle man sich dieser Herausforderung bewusst stellen. „Wir wissen, dass der Gegner deutlich stärker sein wird als Nijmegen. Aber genau solche Spiele bringen uns weiter. Wir möchten uns maximal gut präsentieren, mutig auftreten und zeigen, was im Mittelrheinliga-Fußball möglich ist.“
Für den SSV Merten sind die internationalen Vergleiche damit weit mehr als nur attraktive Testspiele. Sie sind Teil einer Entwicklung, die den Verein sportlich wie auch strukturell immer stärker in den Fokus rückt.
Nach dem überzeugenden Auftritt in Nijmegen und der anschließenden Einladung von Ajax Amsterdam darf der SSV Merten jedenfalls mit Stolz feststellen: Der Mittelrheinliga-Fußball kann international mithalten – und der SSV Merten trägt seinen Teil dazu bei.