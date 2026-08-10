SSV Merten testet bei Ajax Amsterdam Werbung für den Mittelrheinliga-Fußball von red / PM · Heute, 12:25 Uhr · 0 Leser

Für den SSV Merten geht die Reise am Dienstag gen Amsterdam. – Foto: KimosVision

Der SSV Merten hat bei seiner Reise in die Niederlande Werbung für den Fußball aus der Mittelrheinliga betrieben. Beim NEC Nijmegen traf die Mannschaft auf die U21 des niederländischen Erstligisten und Champions-League-Anwärters und feierte einen auch in der Höhe verdienten 6:0-Erfolg.

Dabei überzeugte der SSV nicht nur mit dem Ergebnis, sondern vor allem mit seiner spielerischen Leistung. Die Mannschaft präsentierte sich von Beginn an konzentriert, mutig und spielerisch auf hohem Niveau. „Die Mannschaft hat eine unglaubliche Leistung gezeigt und damit auch Eigenwerbung betrieben“, lobte der Sportliche Leiter Sharifo Osmaan seine Spieler. Gleichzeitig betonte er, dass eine solche Reise alles andere als selbstverständlich sei. „Wir fahren an einem Dienstag in die Niederlande. Die Jungs nehmen dafür Urlaub, arbeiten oder lernen teilweise sogar während der Fahrt im Bus. Das zeigt, welchen Stellenwert diese Mannschaft unserem Verein gibt. Für uns als SSV Merten ist es eine herausragende Sache, eine solche Einladung zu erhalten. Deshalb nehmen wir diese Möglichkeit sehr gerne wahr und wollen unseren Verein auch international präsentieren.“

Unterstützung für die Anreise erhält der SSV dabei von der Sieg Reha GmbH, die den Fuhrpark für die Reise unter der Woche zur Verfügung stellt und die Kosten für die Fahrt. „Dafür möchten wir uns ausdrücklich bedanken. Ohne solche Partner sind besondere Erlebnisse wie diese nicht möglich“, so Osmaan. Einladung von Ajax Amsterdam Nur kurze Zeit nach der Partie in Nijmegen meldete sich mit Ajax Amsterdam einer der renommiertesten Klubs beim Mittelrheinligisten und lud den SSV Merten zu einem Vergleich mit der zweiten Mannschaft ein. Die Ajax-Reserve spielt in der zweiten niederländischen Liga und verfügt über einen Kader, der mit zahlreichen Profispielern und Junioren-Nationalspielern besetzt ist. Für den SSV Merten ist die Einladung damit nicht nur sportlich eine außergewöhnliche Herausforderung, sondern zugleich eine besondere Anerkennung der bisherigen Arbeit.