SSV Merten startet mit 13 Neuen in die dritte Mittelrheinliga-Saison

– Foto: Boris Hempel

Der SSV Merten nimmt seine mittlerweile dritte Spielzeit in der Mittelrheinliga ins Visier. Seit 2023 zieht dabei Bünyamin Kilic als Trainer die Fäden an der Seitenlinie, während im Hintergrund ein neues Gesicht in der sportlichen Leitung tätig ist. Der 32-jährige Sharifo Osmaan, der zum Ende der vergangenen Saison zum Verein stieß, leitet nun die sportlichen Geschicke. Gemeinsam gilt es für das Duo, einen beachtlichen personellen Umbruch zu moderieren, denn im Sommer hat sich im Kader der Mertener einiges getan.

„Wir hatten in diesem Sommer einen größeren Umbruch zu bewältigen. Insgesamt sind wir mit dem Transferfenster aber sehr zufrieden. Wir konnten die Positionen, auf denen wir Handlungsbedarf gesehen haben, gezielt verstärken und haben Spieler verpflichtet, die sportlich wie charakterlich perfekt zu unserem Verein passen. Jetzt geht es vor allem darum, aus vielen guten Einzelspielern möglichst schnell eine eingeschworene Mannschaft zu formen“, blickt Osmann positiv auf die Transferaktivitäten zurück.

Insgesamt verzeichnet der Klub in der aktuellen Transferperiode 13 Neuzugänge, denen zehn Abgänge gegenüberstehen. Unter den Abgängen befinden sich durchaus namhafte und wichtige Akteure wie Jerome Propheter oder Eliot Albert, die den Verein verlassen haben.

Trotz der personellen Fluktuation herrscht im Verein kein akuter Handlungsbedarf mehr, wenngleich man die Augen offen hält: „Man sollte im Fußball natürlich nie etwas komplett ausschließen. Wir beobachten den Markt weiterhin aufmerksam, stehen aber absolut nicht unter Zugzwang. Wir haben volles Vertrauen in unseren aktuellen Kader und werden nur dann noch mal tätig, wenn sich eine wirklich sinnvolle Gelegenheit ergibt.“ Jeder Abgang schmerze zwar auf seine Weise, doch man wolle den Umbruch explizit als Chance sehen, um neue Impulse zu setzen.

Osmaan: "Die Intensität im Training stimmt"

Die bisherigen Ergebnisse auf dem Platz untermauern, dass die Integration der Neuzugänge bereits Früchte trägt. Beim eigenen Blitzturnier feierte der SSV Merten erfolgreiche Auftritte gegen die U19 von Fortuna Köln sowie gegen den 1. FC Spich. Auch der Vergleich mit dem FC Emmelshausen-Karbach aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar konnte siegreich gestaltet werden. Erst am vergangenen Wochenende riss die kleine Serie, als es gegen den Regionalliga-Absteiger Wuppertaler SV mit einer 1:4-Pleite die erste Niederlage der laufenden Vorbereitung setzte.

„Mit der Vorbereitung sind wir insgesamt ebenfalls zufrieden. Nach einem so großen Umbruch ist es völlig normal, dass noch nicht jedes Rädchen perfekt ineinandergreift. Wichtig ist, dass die Mannschaft jeden Tag spürbare Fortschritte macht, die Intensität im Training stimmt und die Neuzugänge sich immer besser integrieren. Die Testspiele liefern uns genau die wichtigen Erkenntnisse, an denen wir nun weiter ansetzen, um zum Saisonstart bestmöglich vorbereitet zu sein“, bewertet Osmaan den Stand der Vorbereitung durchweg positiv und betont die täglichen Fortschritte.

"Hat mir die Eingewöhnung extrem leicht gemacht"

Der neue sportliche Leiter selbst hat sich derweil bestens in Merten eingelebt und spürt den besonderen Geist des Vereins: „Ich persönlich habe mich vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt. Ich wurde von den Verantwortlichen, dem Trainerteam und der Mannschaft hervorragend aufgenommen. Man spürt einfach direkt, dass beim SSV Merten viele Menschen mit großer Leidenschaft arbeiten. Das hat mir die Eingewöhnung extrem leicht gemacht und bestätigt, dass die Entscheidung für diesen Verein absolut die richtige war.“

Am Woche steht für die Kilic-Elf der nächste Doppel-Test an. Am Samstag trifft man auf die U21 des NEC Nijmegen (Niederlande), ehe man am Sonntag die Reise zum Regionalliga-Aufsteiger VfB Hilden antritt.