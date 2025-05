SSV Merten siegt klar – Für Union Schafhausen wird die Luft dünn

Schon früh hatte Merten die Weichen auf Sieg gestellt. Eliot Albert staubte in der 22. Minute zur Führung ab, ehe Abdenbi Oubelkhiri nach einem kuriosen Rückpass der Gastgeber auf 2:0 erhöhte. Zwar kam Schafhausen per Foulelfmeter durch Max Beumers noch einmal heran, doch in Gefahr geriet der Mertener Sieg nie. Danny Simmo (69.) und Gaspard Fehlinger per Elfmeter kurz vor Schluss sorgten für klare Verhältnisse.

Kilic: "Taktische Kniffe haben gegriffen"