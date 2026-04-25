SSV Merten schnappt sich Talent vom FV Endenich Der 21-jährige Ilias-Zion Sereke wechselt im Sommer zum SSV und soll dort den nächsten Schritt machen von red · Heute, 16:46 Uhr · 0 Leser

Ilias-Zion Sereke (re.) wechselt vom FV Endenich zum SSV Merten. – Foto: Boris Hempel

Der SSV Merten treibt die Kaderplanung für die neue Spielzeit voran. Mit Ilias-Zion Sereke wechselt ein technisch versiertes Talent zur Kilic-Truppe, das seine Qualitäten bereits in der Landesliga unter Beweis gestellt hat. Der sportliche Leiter Sharifo Osmaan sieht im 21-Jährigen noch enormes Entwicklungspotenzial und will ihn in Merten auf das nächste Level heben.

Der gebürtige Kölner Sereke bringt eine fundierte fußballerische Ausbildung mit: In seiner Jugendzeit lief er unter anderem für Fortuna Köln in der U17-Bundesliga auf. Nach einer zwischenzeitlichen Pause fand er über den 1. FC Düren II den Weg zurück in den leistungsorientierten Seniorenbereich. In der laufenden Saison ist der Mittelfeldakteur beim FV Bonn-Endenich aktiv, wo er in bisher 19 Einsätzen zwei Treffer erzielte und drei weitere Tore vorbereitete. Beim SSV Merten ist man durch intensives Scouting auf den Youngster aufmerksam geworden. Besonders sein Spielverständnis, eine saubere Technik und seine starke Antizipation stachen den Verantwortlichen dabei ins Auge. Sereke gilt als Spieler, der Situationen frühzeitig erkennt und durch seine Übersicht entscheidende Impulse setzen kann.

Osmaan: "Trauen ihm deutlich mehr zu" Sharifo Osmaan, der sportliche Leiter des SSV, zeigt sich von dem Neuzugang sichtlich überzeugt. Neben den sportlichen Werten gab vor allem die persönliche Einstellung des Spielers den Ausschlag für die Verpflichtung. „Wir möchten Spieler besser machen – dazu gehören genau solche Profile wie Ilias Sereke. Seine Einstellung und seine reife Art in unseren Gesprächen haben uns zusätzlich zu unseren sportlichen Beobachtungen das richtige Gefühl gegeben. Wir trauen ihm deutlich mehr zu als das, was man bisher von ihm gesehen hat. Wir freuen uns, dass er diesen Weg mit uns geht“, erklärt Osmaan.